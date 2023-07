V Luki Koper se je spet od pomola odtrgala ladja

Koper, 25. julij 2023 – V Luki Koper je danes, 25. julija, zaradi slabega vremena spet prišlo do nepredvidenega dogodka, in sicer so se spet pretrgale privezne vrvi, kar je povzročilo, da so morali z vlačilci vračati na sidrišče več kot 300 metrov dolgo in okoli 45 metrov široko kontejnersko ladjo, ki so jo delno že raztovorili. Ta se je spet ustavila tik pred potniškim terminalom, ki ga ni poškodovala.

Res je milo rečeno čudno, da je prišlo v zelo kratkem času do pretrganja priveznih vrvi že na drugi transportni ladji. No, tu je nekaj posnetkov, ki kažejo ta incident, ki je spet na srečo ostal brez večjih posledic. Upati, da bo to pristojne v Luki Koper, zdaj že drugič, le nekaj izučilo.

Prav bi bilo, da se v Luki Koper ves čas ne bodo izgovarjali le na vreme, ki je bilo, to res, danes neugodno./LN/Foto: LJnovice/