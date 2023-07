Honor začel prodajni pohod po svetu, Evropi in tudi v Sloveniji

Slovenija, 27. julij 2023 – Najnovejši telefon kitajske družbe Honor je začel svoj prodajni pohod po Evropi, tudi v Sloveniji. Gre za najnovejšo napravo globalne tehnološke znamke HONOR, ki je bila pred kratkim predstavljena v Parizu in ima vodilni štiriukrivljen lebdeči zaslon na svetu, s tehnologijo za udobje oči pa HONOR 90 prinaša revolucionarno strojno in programsko podporo.

Telefon HONOR 90 je tako opremljen s pametnimi funkcijami, ki jih poganja AI (saj vemo, da veste, da gre za oznako, ki definira umetno inteligenco) in uporabnikom omogočajo popoln posnetek neposredno iz kamere, s čimer odpravijo ali vsaj zmanjšajo potrebo po naknadnem urejanju.

Zaznavanje scene z umetno inteligenco

HONOR 90 uporablja umetno inteligenco, da samodejno prepozna, kaj se snema, ter ustrezno prilagodi nastavitve kamere. Ne glede na to, ali gre za sončno pokrajino, mestno pokrajino ponoči ali bližnji posnetek okusnega obroka, bo kamera optimizirala nastavitve, kot so barva, kontrast in osvetlitev, da bo prizor kar najbolje izkoristila. Ta inteligentna optimizacija pomeni, da so fotografije takoj pripravljene za skupno rabo ali tiskanje, brez potrebe po dolgotrajnih ročnih prilagoditvah.

Nadgrajeni portretni način

Portretni način telefona HONOR 90, ki ga poganja umetna inteligenca, zajema osupljive portrete profesionalnega videza, ki poudarijo motiv in hkrati ustvarijo čudovito zamegljeno ozadje. Ta učinek, ki je bil nekoč mogoč le s profesionalnimi kamerami in ročnim urejanjem, je zdaj na voljo na dosegu roke. Poleg tega način podpira 2-kratno povečavo, kar vam omogoča, da se bolj osredotočite na motiv in ustvarite izjemne portretne fotografije brez nadaljnjega urejanja.

Izjemna zmogljivost pri šibki svetlobi

Velik 1/1,4 senzor kamere HONOR 90 v kombinaciji z nočnim načinom zagotavlja jasne, svetle in podrobne posnetke, tudi ko osvetlitev ni optimalna. To znatno zmanjša potrebo po naknadnem urejanju, prilagoditvi osvetlitve ali zmanjšanju šuma.

Ultraširoka in makro kamera z 12 milijoni slikovnih pik

Vsestranska ultraširoka in makro kamera ne omogoča le zajemanja širših kotov za pokrajinske fotografije, temveč tudi podrobnosti od blizu z najmanjšo razdaljo ostrenja 2,5 cm. Takšna možnost odpravlja potrebo po obrezovanju ali nadaljnjih prilagoditvah pri naknadni obdelavi.

Zaslon podpira najvišjo frekvenco zatemnitve širine impulza (PWM) v panogi – 3840 Hz2, ki učinkovito zmanjša obremenitev oči uporabnika, ko je nastavljena na nizko svetlost. Naprava ima tudi dinamično zatemnitev, ki simulira naravno svetlobo za zmanjšanje utrujenosti oči in ki usklajuje svetlobe v nekem času dneva z nivojem modre svetlobe, ki jo proizvaja zaslon. Prednost te tehnologije so potrdili tudi znanstveniki, ki so testirali najnovejši HONOR 90 in poudarili, da gre za funkcije, ki pomagajo razbremeniti oči, kar lahko vpliva tudi na krvni tlak, srčni utrip in človeški metabolizem. Poleg tega je HONOR 90 dosegel najvišje mesto po DXOMARK-ovi razvrstitvi zaslonov v svojem razredu pametnih telefonov. Vodilni svetovni laboratorij za ocenjevanje kakovosti je tako ocenjeval zmogljivost na šestih ključnih področjih zaslona: berljivost, barva, video, gibanje, dotik in artefakti. Z impresivno oceno 140, ki izpolnjuje pogoje za zlato oznako DXOMARK Display, si HONOR 90 zagotavlja hvalevreden položaj na svetovni lestvici zaslonov DXOMARK.

Telefon HONOR 90 je po dvotedenski predprodaji v polnočno črni in smaragdno zeleni barvi pri vseh večjih mobilnih operaterjih na voljo tudi pri nas.

Morda je dobro vedeti še to, da je HONOR 90 pri vseh večjih mobilnih operaterjih pri nas na voljo po priporočeni maloprodajni ceni 549 evrov.