Kateri potni listi so »najmočnejši«?

Svet, 27. julij 2023 – Če želite potovati po svetu, je treba imeti potni list. Ker je ta dokument zelo pomemben, so pri družbi Henley & Partners, ki je vodilno podjetje na področju urejanja državljanstev, pripravili seznam potnih listov, ki potnikom omogočajo vstope v posamezne države s čim manj zadržki in težavami.

In Henley & Partners je sestavil novo lestvico t.i. najmočnejših potnih listov na svetu za leto 2023 imenovano – Passport Index 2022. Lestvica analizira primernost potnih listov iz 199 držav po vsem svetu na podlagi števila držav, ki jih lahko obiščejo, ne da bi zaprosili za vizum pred potovanjem in ob tem imeli posebne zadržke.

No, in omenjeni zadržki ali ne zadržki so pomembni tudi za turistična potovanja. Zato je družba traveller365com za svoje komitente pripravila seznam po državah, katerih državljani uživajo določene potovalne ugodnosti – števili držav, ki jih lahko obiščejo brez večjih težav.

T.i. najmočnejši potni listi na svetu so tisti, ki imetniku omogočajo enostaven vstop v večino držav, brez dodatnih vstopnih zahtev, kot je vizum. Na primer, več držav kot ima potnik brez vizuma dostop, močnejši je njegov potni list.

Indeks ne upošteva začasnih omejitev zaradi pandemije, zato lahko na primer potna lista Japonske in Singapurja na vrhu seznama teoretično omogočata brezvizumski dostop do 192 destinacij. Na vrhu lestvice so kot običajno države Evropske unije, na četrtem pa Francija, Nizozemska, Švedska, Avstrija in Danska (s 188 destinacijami). Nasprotno, Afganistan ima po svobodi potovanja najšibkejši potni list na svetu. Slovenija je v desetem sklopu držav, ki ima potni listi kateri omogoča vstop brez posebnih zadržkov v 181 držav.

Najboljši potni listi po državah za leto 2023 po lestvici Henley & Partners so:

1. Japonska, Singapur (192 destinacij)

2. Nemčija, Južna Koreja (190)

3. Finska, Italija, Luksemburg, Španija (189)

4. Avstrija, Danska, Francija, Nizozemska, Švedska (188)

5. Irska, Portugalska (187)

6. Belgija, Nova Zelandija, Norveška, Švica, Združeno kraljestvo, Združene države Amerike (186)

7. Avstralija, Kanada, Češka, Grčija, Malta (185)

8. Poljska, Madžarska (183)

9. Litva, Slovaška (182)

10. Estonija, Latvija, SLOVENIJA (181)

Najšibkejši potni listi so:

Številne države po svetu imajo dostop brez vizumov v manj kot 40 državah. To so:

104. Severna Koreja (39 destinacij)

105. Nepal in palestinska ozemlja (37)

106. Somalija (34)

107. Jemen (33)

108. Pakistan (31)

109. Sirija (29)

110. Irak (28)

111. Afganistan (26)

Pa še to! Danes je na svetu – uradno – 195 držav. Združeni narodi (ZN) priznavajo 195 suverenih držav. 193 od teh držav je član Združenih narodov, dva – Sveti sedež in Palestina – pa sta zgolj države opazovalke. Po nekaterih definicijah na svetu obstaja 197 držav. Ta številka je sestavljena, ko sta vključena Tajvan in Kosovo./LN/Vir: traveller365com/Foto: arhiv LJnovice/