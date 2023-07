Dobro je vedeti! Mineva 109 let od umora v Sarajevu, ki je bil povod za svetovno morijo in razkosanje slovenskih dežel

Svet, 28. julija 2023 – Nori balkanski kotel in različni evropski akterji, so pred dobrimi 100 leti organizirali umor Slovencem naklonjenega avstrijskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda.

Franc Ferdinand je imel veliko notranje in zunanje političnih nasprotnikov. Nemški nacionalisti v Avstriji so mu očitali, da je preveč naklonjen Slovanom s svojo idejo trializma, kjer bi bili poleg Madžarov in Nemcev, konstitutivni tudi slovanski narodi. Tako je stopil na prste ruski ekspanzijski politiki, ki je mislila razširiti vpliv na Balkan preko Srbije in Črne gore. Ter tudi Madžarom, ki so imeli osamosvojitvene težnje. A, tudi Srbom, ki so želeli začeti svoj projekt Jugoslavije, s katerim bi si pokorili narode od Vardarja, pa do Triglava.

Ta projekt imenovan Jugoslavija, naj bi naposled rodil “Veliko Srbijo”, a končalo se.je s krvavo vojno, ki se je zaključila šele leta 1995.

**

FRANC FERDINAND IN UMOR V SARAJEVU

Franc Ferdinand, avstrijski nadvojvoda, rojen 18. decembra 1863, v Gradcu, je bil skupaj z ženo češko plemkinjo Sofijo Chotek, ubit od roke srbskih nacionalistov na dan 28. junija v letu 1914 v Sarajevu, pred točno 106 leti.

Ko sta se na ta lep in sončen dan, na katerega sta praznovala tudi 14. obletnico poroke, vozila po ulicah Sarajeva in pozdravljala ljudi, ju je s pištolo zahrbtno napadel srbski nacionalist Gavrilo Princip.

Sofijo je srbski morilec zadel v trebuh in je bila na mestu mrtva, z njo pa tudi njun še nerojeni otrok, ki ga je nosila v sebi. Franc Ferdinand naj bi se smrtno ranjen obrnil k njej z besedami: “Sopherl, stirb nicht, du musst leben für unsere Kinder” (Sofija, ne umri, živeti moraš za najine otroke). Njega je Princip zadel v vrat, padel je v nezavest in kmalu po tem tudi sam podlegel poškodbam.

Na ta dan so srbski organizatorji umora, poslali kar 9 morilcev v Sarajevo z nalogo, da umorijo prestonaslednika. Poleg Principa je med drugimi poskušal z umorom še Nedeljko Ćabrinović, ki je odvrgel granato. Na koncu so ujeli vse razen enega, ki je pobegnil v Srbijo. Tri so usmrtili, ostale pa poslali v ječo. Ćabrinović in Princip sta oba dobila 20 let ječe, ker sta bila mladoletna, a sta oba umrla za tuberkulozo še pred koncem vojne, ki sta jo pomagala zanetiti.

Potrebno je povedati, da je Franc Ferdinand bil zelo naklonjen manjšim narodom v Avstro-Ogrski monarhiji (AO) in si je želel, da bi ti dobili večji pomen ter svojo samoupravo znotraj AO, podobno kot jo je imela tedanja Ogrska. Slovenci bi tako dobili večje pravice kot narod in ne bi trpeli več intenzivne germanizacije, kot dotlej.

A ta načrt, ki bi omogočil udobnejše življenje slovanskim narodom znotraj Avtro-Ogrske, ni bil po volji Srbov. Srbi so namreč že od konca 19. stoletja načrtovali ustanovitev t.i. Jugoslavije, ki bi združila ozemlje Slovencev, Hrvatov, Bosancev in Srbov, vendar bi ta bila pod srbsko upravo. To se je kasneje tudi zgodilo!

SRBSKE SPLETKE IN UMOR

Srbi so tako že leta 1911 ustanovili skrivno organizacijo imenovano “Združitev ali Smrt” katerega namen je bil priključitev Bosne Srbiji in katera je bila del širšega načrta ustanavljanja Jugoslavije pod srbsko krono. Član te organizacije je bil tudi srb Gavrilo Princip, ki je umoril Slovencem naklonjeni prestolonasledniki par.

Celotno organizacijo “Združitev ali Smrt” pa je vodila širša organizacija t.i. “Črna roka”, ki je združevala srbske vojaške častnike, pod vodstvom polkovnika Dragutina Dimitrijevića, ki je imel vzdevek Apis. On je bil tudi idejni vodja ustanavljanja t.i. Jugoslavije!

Med preiskavo je v Gavrilo Princip v svoj bran dejal, da je atentat maščevanje za zatiranje Srbov.

“Sem jugoslovanski nacionalist in zavzemam se za združitev vseh Jugoslovanov in osvoboditev izpod Avstrije,” je dejal na zaslišanju.

Franc Ferdinand, ki se je zavzemal za slovanske narode znotraj AO monarhije je tako moral umreti, da bi lahko Srbi zavzeli položaj namišljenih zaščitnikov teh narodov ter tako uveljavili svoj vpliv nad njimi in njihovim ozemljem. Vemo, kako se je to končalo, z uporom Srbiji in uničevalnimi vojnami, ki jih je zanetilo srbsko vodstvo.

SLOVENCI IN FRANC FERDINAND

Še en pomemben Slovenec, ki je imel dostop do prestolonaslednikovega najožjega kroga je bil duhovnik Ivan Avguštin Žibert, ki je bil med letoma 1904 in 1913 osebni spovednik Zofije Hohenburške, tj. prestolonaslednikove žene.

Njegovo dobro poznavanje razmer na dunajskem dvoru v zadnjih letih vlade cesarja Franca Jožefa je dalo povod, da je napisal o sarajevskem atentatu brošuro “Der Mord von Sarajevo u. Tiszas Schuld and dem Weltkriege”.

Slovenci smo tako s smrtjo Franca Ferdinanda izgubili velikega zaveznika, ki je še posebno cenil Slovence. Svoj kabinet je organiziral tako, da se je obkrožil s številnimi svetovalci, med njimi je bilo veliko Slovencev. Ti bi naj sooblikovali nov svet, novo Avstrijo, kjer bi Slovenci dobili svoj glas. A vse to se, tudi zaradi umora v Sarajevu, ni moglo uresničiti.

Sledila je velika svetovna vojna, ki je zahtevala na desetine tisočev slovenskih življenj, globoko je zarezala v slovensko narodno telo, ko smo izgubili Koroško, Primorsko, del Štajerske in Porabje ter nas pahnila v neko jugoslovansko državno tvorbo, kjer je nemške napise zamenjala cirilica in so za mnogo let usahnile sanje o svobodni državi.

CANKAR IN ZAČETEK VELIKE SRBIJE 1918

Že Cankar je opozarjal: »UJEDINJENJE PO SRBSKO bo imelo za Slovence katastrofalne posledice.”

“Imenuj se dandanes v Ljubljani Slovenca, pa boš tepen, ne od nemških, temveč od ilirskih šovinistov.”

Pisalo se je leto 1918, tik preden je Slovence pogoltnila vase Kraljevina SHS (kasneje Jugoslavija) Cankar je imel govor na temo nevarnosti združevanja s Srbi tistega usodnega dne 18. decembra 1918, ko je po govoru na političnem zborovanju v hiši na Kongresnem trgu 6 v Ljubljani, končal z razbito glavo in smrtno poškodovan.

Na glavi je imel Ivan Cankar pet razcepljenih ran, razbito arkado in zlomljeno ličnico.

Takratna oblast, ki je pripadala pro-jugoslovanskim privržencem ilirjanskega to je pro-srbskega kroga, o atentatu ni dovolila preiskave!/Pripravilo uredništvo LN . M. Lavrenčič/