Za razvoj podpornega okolja za NVO-je (2023-2027) še 6.280.000 evrov

Slovenija, 29. julij 2023 – Medtem ko v osrednjih medijih z velikim pompom objavljajo, kako je vlada včeraj, 28. julija 2023, za povračilo stroškov intervencij 91 občinam namenila skoraj 2,5 milijona evrov (točno v višini 2.391.191,87 evra) so na spletni strani ministrstva za javno upravo objavili razpis, da bodo za razvoj podpornega okolja Nevladnih vladnih organizacij (NVO) za leta 2023-2027 spet namenili 6.280.000 evrov.



In v pozivu oz. namenu javnega razpisa, da si NVO-ji ta sredstva lahko zagotovijo, piše v objavi tako:

Javni razpis za sofinanciranje razvoja podpornega okolja za NVO 2023-2027

Namen javnega razpisa je zagotovitev podpornega okolja nevladnim organizacijam (v nadaljnjem besedilu: NVO) za krepitev njihovih zmogljivosti na področju zagovorništva, organizacijskega razvoja in krepitve čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov podpornega okolja za nevladne organizacije, skladno z osmo in deveto alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah.

Javni razpis je razdeljen na tri (3) ločene SKLOPE:

• SKLOP A: sofinanciranje ene (1) horizontalne mreže,

• SKLOP B: sofinanciranje dvanajstih (12) regionalnih stičišč in

• SKLOP C: sofinanciranje ene (1) mreže za prostovoljstvo.

V okviru predmeta javnega razpisa se za horizontalno mrežo oziroma regionalno stičišče kot subjekta podpornega okolja štejejo pravne osebe kot jih opredeljuje 24. člen Zakona o nevladnih organizacijah.

Cilj javnega razpisa

Z javnim razpisom želi ministrstvo zagotoviti podporo aktivnostim v okviru izbranih programov za doseganje naslednjih ciljev:

informiran, usposobljen in medsebojno povezan NVO sektor, vzpostavljena trajnejša partnerstva med NVO ter javnimi institucijami, gospodarstvom in mediji, z namenom reševanja prepoznanih potreb v družbi, prispevek NVO pri oblikovanju in izvajanju javnih politik, okrepljena prepoznavnost in kakovost regionalnih stičišč/mrež na njihovem področju delovanja, kakovostno prostovoljstvo ter razvoj različnih oblik prostovoljstva na lokalni in nacionalni ravni. (pomembno! p.p.)

Predvidena skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 6.280.000 EUR.

Komentar o tem, kaj bodo državljani dobili za 6.280.000 evrov, bomo lahko objavili, ko bo razpisani znesek davkoplačevalskega denarja porabljen./J.Temlin/#LJnovice/Vir: MJU