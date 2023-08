O pivu, ob njegovem mednarodnem dnevu

Svet/Slovenija, 3. avgust 2023 – Ljubitelji piva, pivovarji, hmeljarji in lastniki pivnic so dobili »svoj« dan, mednarodni dan piva, leta 2007, praznujejo pa ga vsak prvi petek v avgustu. Letos bo to 4. avgusta.

Mednarodni dan piva je leta 2007 v Santa Cruzu v Kaliforniji ustanovil Jesse Avshalomov, kar je nato preraslo iz majhnega lokalnega dogodka, se razume spet iz ZDA, v t. i. svetovno praznovanje piva, ki naj bi zdaj potekalo že v 80 državah in 6 celinah.



Mednarodni dan piva ima tri namene:

– Zbrati se s prijatelji in uživati v okusu piva .

– V čast odgovornim za varjenje in strežbo piva.

– Združiti svet pod »zastavo« piva s skupnim praznovanjem piva vseh narodov na en dan.

In kako praviloma poteka (no naj bi) praznovanje? Tako, da se udeleženci praznovanja drug drugemu podarijo ‘darilo piva’ ter tako izrazijo hvaležnost pivovarjem in ponudnikom piva. V mednarodnem duhu praznika je tudi predlagano, da udeleženci poskusijo pivo iz drugih dežel.

Pobrskali smo po spletu in našli še naslednje podatke o tej »slavljenki« – Beseda ˝pivo˝ izhaja iz latinskega izraza ”bibere” kar v prevodu pomeni ˝pitje˝. Na splošno je pivo mešanica vode, ekstrakta žit, hmelja, ogljikovega dioksida in alkohola (odvisno od vrste piva). Po pravilniku o kakovosti piva je definirano kot: fermentirana pijača iz žit, hmelja in vode, izdelana po tehnološkem postopku varjenja, ki mu sledi alkoholno vrenje sladice z dodatkom pivskih kvasovk.

Med vsemi pijačami na svetu je pivo na tretjem mestu po porabi. Največ piva na svetu proizvedejo Amerika, Kitajska in Rusija. V Evropski uniji pa Rusija, Nemčija, Velika Britanija, Poljska in Španija.

Prehranska vrednost piva

Hranilo Vsebnost na 1 l piva Energijska vrednost (kcal) 150 – 1100 Beljakovine (g) 3 – 5 Vitamin C (mg) do 30 Folna kislina (µg) 40 – 600 Vitamin B12 (mg) 3 – 30 Kalcij (mg) 40 – 140 Fosfor (mg) 90 – 400 Magnezij (mg) 60 – 200

Opomba: Vrednosti se razlikujejo med različnimi vrstami piva zato so podane v razponih.

Vsebnost alkohola v pivu je odvisna od vrste piva in je lahko od 0,5 vol. % pri brezalkoholnih vrstah piv, do 10 vol. %. Povprečna vsebnost alkohola v pivu je 3-6 vol. %.

In kako je v Sloveniji? Po podatkih, ki jih je zbral naš statistični urad, je v Sloveniji leta 2021 delovalo 68 pivovarn ali skoraj petkrat toliko kot leta 2008. V istem obdobju se je prihodek od prodaje na drobno povečal za 27 %, na skoraj 196 milijonov evrov. Lani (leta 2022) je bila povprečna drobnoprodajna cena litra piva 1,93 evra. No, na podatek zagotovo ne velja za letos, saj nam »slavljenci« proizvodnje in prodaje piva tega zaračunavajo krepko dražje, kot to kaže statistični podatek.

Ko je govora o pivu – veliki količini piva – ne moremo mimo prireditve Oktoberfest, ki poteka vsako leto od konca septembra do začetka oktobra poteka v Münchnu, Nemčija. Je ena izmed najpopularnejših prireditev v Nemčiji in s šest milijoni obiskovalcev vsako leto eden največjih festivalov na svetu.

No, tudi mi v Sloveniji imamo t.i. festival, posvečen pivu, in sicer v Laškem (letošnji je že mimo – odvijal se je od 14. do 16. julija 2023 v Laškem in prinaša ne le pivo). Imenuje se Festival Pivo in cvetje Laško, letos pa je doživel že svojo 58. izvedbo.

Zaključek – Seveda pivo lahko “slavite” vsak dan, se razume po pameti. Je pa zanimivo to, to velja tudi za ta dan “mednarodni dan”, da si oni z one strani Atlantika vedno omislijo nekaj, da bi lahko kaj zaslužili. Ko si boste ogledali to povezavo, boste tudi med seznamom praznikov z oznako Svetovni dan našli veliko takšnih, ki označujejo področja brez posebne vrednosti./LN/Foto: arhiv #LJnovice/