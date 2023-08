Trgovine SPAR in INTERSPAR po Sloveniji so znova odprte

Slovenija, 5. avgust 2023 – Iz Spar Slovenija sporočajo, da so njihove trgovine SPAR in INTERSPAR po Sloveniji danes odprte po običajnem sobotnem delavniku. Kupci lahko spremembe glede odprtja trgovin spremljajo na www.spar.si/trgovine. V Sparu opozarjajo, da zaradi izrednih vremenskih razmer ponekod lahko prihaja do občasnih motenj pri dobavi svežih izdelkov, se pa trudijo za oskrbo in dostavo vode, zlasti na ogrožena področja.

Ker v trgovinah pričakujejo povečano povpraševanje po svežih izdelkih in vodi, pa tudi konzervah, vložninah in paštetah, so že organizirali dodatne dostave, pri tem pa kupce prosijo za potrpežljivost in razumevanje, saj nekatere dostavne poti ostajajo otežene. Organizirali so tudi pomoč na terenu, in sicer gasilskim društvom Idrija, Dravograd, Kamnik in Nazarje ter Občini Dravograd, ki so jim donirali hrano in vodo za ogrožene.

Glede morebitnega odprtja trgovin v nedeljo, v Sparu še čakajo na današnjo sejo vlade, katere odločitve bodo skrbno preučili in ustrezno ukrepali predvsem na ogroženih področjih. Ažurne podatke o obratovanju trgovin SPAR in INTERSPAR lahko kupci spremljajo na Sparovi spletni strani.