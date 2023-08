Danes na dan solidarnosti na prizadeta območja le organizirano

Slovenija, 14. avgust 2023 – Danes, 14. avgusta 2023, na dan solidarnosti, bo delovala vsa državna kritična infrastruktura, ki zajema sektorje energetike, prometa, prehrane, preskrbe s pitno vodo, zdravstva, financ, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijska omrežja.

Poleg tega je odrejeno obvezno delo v javnih zdravstvenih zavodih in pri koncesionarjih v javnih zdravstvenih zavodih, v centrih za socialno delo, veterini in zavarovalnicah, je v izjavi za javnost povedala direktorica Urada vlade Republike Slovenije za komuniciranje Petra Bezjak Cirman

Danes, 14. avgusta, bodo prav tako odprte upravne enote, da bodo lahko vsi, ki so poplavah izgubili osebne dokumente, te čim prej naročili. Da ne bi prišlo do zamika pri dostavi osebnih dokumentov, bo Pošta Slovenije opravila prevzem teh pošiljk v podjetju Cetis in jih dostavila do naslovnikov predvidoma do 16. avgusta 2023. Jutri bodo prav tako lahko odprte trgovine, v katerih se prodajajo živila, tehnično blago in otroška oprema, vendar je odločitev o odprtju v rokah posameznih trgovcev.

Direktorica Urada vlade za komuniciranje Petra Bezjak Cirman je včeraj izpostavila, da zaposlenim, ki bodo delali na dan solidarnosti, pripada dodatek za delo v manj ugodnem delovnem času. Gre za dodatek za delo na dan praznika oziroma na dela prosti dan, ki za zaposlene v javnem sektorju znaša 120 odstotkov. Tisti zaposleni, ki zaradi prostega dne ne bodo delali, pa so upravičeni do prejema nadomestila plače zaradi praznika, oziroma dela prostega dne, v višini 100 odstotkov plače.

Povedala je, da smo Slovenke in Slovenci v zadnjem tednu pokazali, da znamo stopiti skupaj in izkazati solidarnost ter takoj priskočiti na pomoč. Ker je pomoči ponekod že dovolj, lahko svojo solidarnost izkažemo tudi s finančnimi donacijami. Vlada je namreč ta teden odprla poseben transakcijski račun državnega proračuna, na katerem se zbirajo sredstva, ki bodo namenjena izključno odpravi posledic poplav. Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, bodo za donacijo lahko uveljavljale dodatno davčno olajšavo za celoten znesek doniranih denarnih nakazil. Davčna olajšava bo veljala za vsa nakazila do 31. decembra 2023.

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan pa se je zahvalil vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije, ki v kakršni koli obliki pomagajo prizadetim na poplavljenih območjih. Še posebej se je zahvalil za upoštevanje omejitev dostopa na območja z omejenim dostopom, ki so bila izdana z odredbo.

Vse prostovoljke in prostovoljce, ki se jutri odpravljajo pomagati na teren, je pozval, da se prijavijo preko aplikacije Poplave 2023, ki jo vzpostavila Uprava za zaščito in reševanje in ki deluje.

Poveljnik Civilne zaščite je opozoril, da morajo priti vse prostovoljke in prostovoljci jutri na teren ustrezno opremljeni, nositi zaščitno obleko, biti obuti v gumijaste škornje ali vsaj pohodne čevlje, imeti močnejše rokavice, ter prinesti s seboj maske in razkužila, saj so kužnine že prisotne v materialih na prizadetih območjih. Prostovoljke in prostovoljci naj jutri prav tako ne pozabijo na svojo prehrano in pijačo, prinesejo naj si vsaj sendvič in vodo, da ne bi z organizacijo prehrane za prostovoljce obremenjevali že tako prizadetih lokalnih skupnosti.

Ob koncu novinarske, ta je potekala včeraj, je poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan ponovno pozval, da naj se posamezniki ali skupine le organizirano odpravijo na prizadeta območja ter se vsem ponovno zahvalil za pomoč./LN/Vir: GOV. Si/