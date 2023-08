V Mežici in na Prevaljah spet možen promet čez reko Mežo; Pirčeva in Golob ob današnjem prazniku pozvala k solidarnosti

Prevalje/Mežica, 14. avgusta 2023 – Slovenska vojska je skupaj z makedonsko zaključila gradnjo montažnega mosta v Mežici, kjer je promet že stekel, pripadniki nemške Zvezne agencije za tehnično pomoč (Technische Hilfswerk (THW) pa most na Prevaljah še zaključujejo, promet pa bo stekel v teku dneva. To sta prva dva montažna mostova na Koroškem po ujmi, odprtja obeh se je udeležil obrambni minister Marjan Šarec.

Ekipe, ki so postavljale mostove, je minister označil kot hitre in izjemno učinkovite, pomoč Nemčije pa kot zelo pomembno. Poudaril je pomen obeh mostov tako za krajane kot podjetja.

Zadovoljstva danes nista skrivala župana Prevalj in Mežice, Matic Tasič in Mark Maze. Prvi je most označil kot most upanja in povezovanja, Maze pa se je med drugim zahvalil tako vojski kot lastniku zemljišča, ki je dovolil, da promet tam poteka.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob, ko s svojim nastopom »pomagata« ljudem

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob sta v poslanicah ob današnjem prazniku pozvala k solidarnosti. Če bo pomoč prišla prostovoljno in iz srca, bo naš namen dosežen, je zapisal Golob. Pirc Musar pa je poudarila, da je v Sloveniji te dni veliko blata, a vseeno sije od srčnosti.

Današnji dan so razglasili za dan solidarnosti in dela prost dan zaradi naravne nesreče, ki je prizadela Slovenijo, je spomnil Golob.

Pomoč ima več obrazov in je po njegovih besedah dobrodošla na več načinov – naj bo s prostovoljnim delom na terenu in v centrih za zbiranje pomoči ali pa z donacijami humanitarnim organizacijam.

Oba sta se zahvalila vsem, ki so priskočili na pomoč, tako iz Slovenije tudi tujine. Dobro se z dobrim vrača, pravijo. Slovenija je hvaležna. Hvala vsem, je poudarila Pirc Musar. O tem, kaj bo bolj pomagalo ljudem, ali most ali pa poslanica bodo vedeli več tisti, ki so doživeli katastrofo ob nedavnih poplavah./LN/Vir:STA/