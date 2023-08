Predvidoma s 17. avgustom bodo delodajalci lahko oddajali vlogo za višjo silo in čakanje na delo

Ljubljana, 15. avgusta 2023 – Predvidoma od četrtka, 17. avgusta, bodo lahko delodajalci oddajali vloge za povračilo nadomestila plače iz naslova višje sile ali čakanja na delo po noveli zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki določa prve interventne ukrepe po katastrofalnih poplavah. Časa imajo 15 dni od uveljavitve novele oz. 15 dni od začetka odsotnosti delavca.

Obe povračili bodo delodajalci lahko uveljavljali z elektronsko vlogo na portalu za delodajalce, ki bo predvidoma na voljo 17. avgusta. Delodajalci, ki bodo imeli težavo z dostopom do računalnika, pa lahko obiščejo katero od območnih lokacij zavoda in tam izpolnijo vlogo, so dodali na zavodu za zaposlovanje.

Povračilo nadomestila plače v primeru višje sile lahko delodajalec uveljavlja za tiste delavce, ki ne morejo priti na delo ali ga ne morejo opravljati zaradi odpravljanja škode, zavarovanja življenja, zdravja ljudi, živali, odvračanja in preprečevanja škode ali drugih okoliščin, ki preprečujejo opravljanje dela zaradi katastrofalnih poplav, na primer zaradi zagotavljanja varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev.

Nadomestilo plače bo lahko delavec prejemal za čas, ko obstajajo okoliščine višje sile. Država bo financirala 80 odstotkov povprečne mesečne plače za polni delovni čas za čas zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela zadnjih treh mesecev pred začetkom odsotnosti, pri čemer nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače.

Pravico do delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo pa lahko uveljavljajo tisti delodajalci, ki so bili registrirani najpozneje 2. avgusta ter začasno zaradi posledic poplav ne morejo zagotavljati dela. To ni mogoče za osebe, ki z delodajalcem nimajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi, in za delavce v času teka odpovednega roka.

Tudi v tem primeru znaša nadomestilo 80 odstotkov plače in ne sme biti nižje od minimalne plače. Upravičeno izplačano nadomestilo plače za čakanje na delo bo država delodajalcu povrnila v višini 80 odstotkov nadomestila plače z vsemi davki in prispevki delodajalca, še navajajo na zavodu za zaposlovanje.

Po noveli zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki je začela veljati 11. avgusta, lahko delodajalci povračila nadomestila plače iz naslova višje sile uveljavljajo za čas od 3. avgusta do 31. decembra, povračila nadomestila iz naslova čakanja na delo pa od 3. avgusta do 31. oktobra z možnostjo podaljšanja.