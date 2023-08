Bruto domači proizvod na letni ravni višji za 1,4 %

Slovenija, 16. avgust 2023 – Po desezoniranih podatkih se je BDP v primerjavi z 2. četrtletjem lani povečal za 1,6 %, v primerjavi s 1. četrtletjem letos pa za 1,4 %.

Izrazito zmanjšanje uvoza, upadel tudi izvoz



V 2. četrtletju se je uvoz v primerjavi z istim obdobjem lani zmanjšal za 8,3 %. Upad je bil izrazitejši pri blagu (za 9,3 %) kot pri storitvah (za 2,3 %). Znižal se je tudi izvoz, in sicer za 0,7 %, od tega izvoz blaga za 0,3 %, izvoz storitev pa za 2,6 %. Različna dinamika uvoza in izvoza se je odrazila v zelo visokem zunanjetrgovinskem presežku. V tekočih cenah je znašal 1.699 milijonov evrov in je k rasti obsega BDP prispeval 6,7 odstotne točke.

Upad domačega povpraševanja



Domača potrošnja se je znižala za 5,4 %. Končna potrošnja je ostala na enaki ravni, bruto investicije pa so bile manjše za 20,1 %. K njihovemu upadu je znatno prispevalo zmanjšanje zalog, medtem ko so se bruto investicije v osnovna sredstva dvignile za 9,3 %; največji vpliv so imele investicije v gradbene objekte. Potrošnja gospodinjstev se je prvič po dveh letih zmanjšala, in sicer za 1,1 %.

Zaposlenost še naraščala



Skupna zaposlenost je znašala 1.093.200 oseb; na letni ravni se je povečala za 1,2 % ali za 12.800 oseb. Največ novih zaposlitev je bilo v gradbeništvu. /LN/Vir: SURS/Fotografija le ponazoritvena/

Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija

2022 2023 Č2 Č3 Č4 Č1 Č2 Originalni podatki Letna rast 8,6 3,3 0,2 0,8 1,4 Desezonirani podatki Četrtletna rast 0,6 -1,3 0,8 0,7 1,4 Letna rast 8,3 3,9 1,3 0,9 1,6

Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija

2022 2023 Č2 Č3 Č4 Č1 Č2 sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta Domača potrošnja 11,2 3,3 1,2 -3,1 -5,4 končna potrošnja 9,3 2,1 1,4 1,6 0,0 gospodinjstva 13,2 3,3 2,6 3,0 -1,1 NPISG -2,0 -3,2 -11,0 11,1 9,5 država 0,8 -0,6 -1,0 -2,1 2,5 bruto investicije 16,7 7,6 0,5 -16,8 -20,1 bruto investicije v osnovna sredstva 7,3 8,7 5,9 10,2 9,3 spremembe zalog in vrednostni predmeti1) 2,4 -0,2 -1,1 -6,5 -7,3 Saldo menjave s tujino1) -1,9 0,1 -0,9 4,0 6,7 izvoz proizvodov 9,3 11,9 -2,5 2,0 -0,7 blago (fob) 3,2 8,5 -5,3 -0,2 -0,3 storitve 38,3 23,9 8,6 10,2 -2,6 minus: uvoz proizvodov 12,6 12,6 -1,5 -2,5 -8,3 blago (fob) 9,4 11,9 -2,1 -4,4 -9,3 storitve 33,4 16,8 2,0 9,1 -2,3 Bruto domači proizvod 8,6 3,3 0,2 0,8 1,4

1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).

Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija