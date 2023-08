Danes dan združitve prekmurskih Slovencev s slovenskim ozemljem

Slovenija/Prekmurje, 17. avgust 2023 – Danes, 17. avgusta, je državni praznik s katerim obeležuje združitev prekmurskih Slovencev s slovenskim ozemljem, uradno pa se praznik imenuje »združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom«.

Združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po prvi svetovni vojni ali Priključitev Prekmurja matičnemu narodu je slovenski praznik, ki ga praznujemo na 17. avgust, dan, ko je Prekmurje po določilih Pariške mirovne konference pripadlo Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, s tem pa so bili prekmurski Slovenci po stoletjih ogrske oblasti znova združeni z slovenskim ozemljem.

Kot je znano, je po koncu prve svetovne vojne Prekmurje 12. avgusta 1919 zasedla jugoslovanska vojska in na današnji dan na množičnem ljudskem zborovanju v Beltincih oblast predala civilnemu upravitelju.

In še zanimiv prispevek – diplomsko dela Jožeta Krajnca, ki je priključitev Prekmurcev h kraljevini SHS predstavil v luči izbranih časnikov.

Po Zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji je državni praznik, ki se imenuje »združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom« državni praznik, ne pa tudi dela prost dan. Uveden je bil leta 2006, od leta 2009 se uradna državna proslava prireja vsakih pet let.

In zakaj je v naslovu zapisano, da danes, 17. avgusta, obeležujemo združitve prekmurskih Slovencev s slovenskim ozemljem in ne z matičnim narodom? Zato, ker nihče ne zna pojasniti Prekmurcem, kdo je njihov matični narod. A so to Primorci, a so to Gorenjci, ali Dolenjci, a so to Korošci, a to Štajerci, a (ne) morda v Ljubljani živeči prišleki? Ne, ker vsi našteti niso osnova, da bi bili oni »matični« narod Prekmurcev!

O prireditvi (včerajšnji) v počastitev Prekmurcev ob združitvi s slovenskim ozemljem na ljubljanskem Prekmurskem trgu ne velja izgubljati besed. Bila je zanimiva, a bo le nekaj dni za tem ta trg spel le še zbirališče klošarjev. A to je že druga tema!/J.Temlin./ Fotografije iz prireditve J. Platiše/