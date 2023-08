Vse stranke enotno glede priprave interventnih ukrepov za obnovo po poplavah

Slovenija, 18. avgust 2023 – V želji po oblikovanju celovitih rešitev in ukrepov za pomoč vsem prizadetim v vodni ujmi je predsednik vlade dr. Robert Golob danes, 18. avgusta, sklical delovni sestanek z vodji vseh parlamentarnih strank.

Kot je po srečanju še izpostavil dr. Golob, so z vodji parlamentarnih strank izmenjali poglede zlasti glede nabora ukrepov pomoči. “Mislim, da smo zelo dobro usklajeni tudi s pogledi opozicije,” je prepričan in dodal, da bodo dobre predloge vključili v nastajajoči interventni zakon za odpravo posledic poplav. Po njegovih besedah bo tak zakon “še boljši.” Cilj vlade je, da bi ukrepi stopili v veljavo že septembra.

Janša: Ukrepi vlade gredo v pravo smer – Predloge SDS-a, ki so jih pripravljali od poplav dalje, je na srečanju predstavil predsednik stranke Janez Janša. “Predloge smo, potem ko smo slišali, kaj je pripravila vlada, bistveno skrčili, saj so tudi vlada sama oz. pristojna ministrstva pripravili nekatere iste predloge. Danes sem predsedniku vlade predal 44 predlogov in priporočil in verjamem, da gredo v isto smer, v katero je vlada krenila vlada z dvojnim pristopom – da se najprej sprejmejo interventni, nujni ukrepi in potem še poseben zakon za obnovo,” je dejal Janša in presodil, da je vlada ubrala pravi pristop.

Vlada je ukrepe za odpravo posledic vodne ujme sicer razdelila v dve fazi: najprej je pripravila nujne ukrepe, sledi pa še posebni zakon za sanacijo.

Ključno sporočilo posveta je bila politična enotnost v korist prebivalk in prebivalcev Slovenije, za kar sta tako koalicija kot opozicija konstruktivno stopili skupaj. Strinjajo se, da morajo biti ukrepi hitri, ciljani in učinkoviti. Vido izjava – Vir: UKOM