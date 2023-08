Agencija Ninamedia za časopis Dnevnik ugotavlja, da SDS po levi nekoliko prehiteva Gibaje Svobodo, medtem ko njihova anketa pravi, da je najpopularnejša političarka v državi Nataša Pirc Musa

Slovenija/Ljubljana, 21. avgust 2023 – Agencija Ninamedia je med 16. in 17. avgustom pripravila javnomnenjsko raziskavo za časopis Dnevnik na reprezentativnem vzorcu 700 anketirancev, in sicer koga bi volivci voli, če bi bile volitve zdaj, kako podpirajo delo vlade in seveda kdo v Sloveniji je trenutno najbolj priljubljen politik oz. političarka.

Po tej anketi bi trenutno volivci, seveda sodelujoči v tej anketi, največ glasov namenili največji opozicijski stranki SDS, in sicer bi zanjo glasovalo 23,9 odstotkov vprašanih (julija 20,9), le 0,2 odstotne točke manj bi anketiranci namenili stranki Gibanja Svoboda. Tretje mesto bi pripadlo stranki NSi, zanjo bi svoj glas oddalo 6,8 odstotka anketirani, strani SD bi namenili 6,6 odstotka glasov (julija 7,6 odstotka), stranki Levica, ki pomaga vladati Gibanju Svoboda, pa je podpora padla na 4,9 odstotka (julija 5,2 odstotka).

Delo vlade je kot uspešno ocenilo 51,7 odstotka vprašanih, 44,9 odstotka jih meni, da je vlada neuspešna. Neopredeljenih jih je 3,5 odstotka.

In zdaj še lestvica t. i. naj bolj priljubljenih politikov. Zanimivo je, da je na prvem mestu te lestvice predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki ji je podpora nekoliko padla. Pri drugem mestu vztraja poslanec SDS-a Anže Logar, na tretjem mesti, kar je zagotovo presenečenje pa je evropska poslanka NSi Ljudmila Novak. Predsednik vlade Robert Golob ostaja na četrtem mestu. Peti je gospodarski minister Matjaž Han, ki je na lestvi prehitel svojo strankarsko šefinjo Tanjo Fajon.

Zanimivo je, da je tik ob onih na »stopničkah«, torej še vedno ob podiju (šesti), ljubljanski župan Zoran Janković. Predsednik NSi Tonin in predsednica DZ-ja Urška Klakočar Zupančič pa sta že daleč od stopničk. No, še slabše gre predsedniku vodilne stranke po tej anketi Janezu Janši, ki se je uvrstil na 13. mesto.

Na lestvi pa je še vedno t. i. začasni koordinator Levice Luka Mesec, ki so ga anketiranci umestili na 19. mesto. Še slabše mesto, in sicer 21., pa so anketiranci namenili ministrici za kulturo Asti Vrečko (ta naj bi – če? – zamenja Luko Mesca na mestu koordinator-ke)./LN/