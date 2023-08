Začenja se šest mesečno spremljanje cen pridelkov in izdelkov v prehranski verigi

Slovenija, 22. avgust 2023 – 1. julija 2023 je začela veljati odredba o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov, s katero naj bi država šest mesecev spremljala cene pridelkov in izdelkov v prehranski verigi in tako, kot je trdila ob sprejemu odredbe omejila naraščanje cen hrane. Kot zavezanci za poročanje so bili opredeljeni pridelovalci, posredniki, predelovalci in trgovci.

Nakupovanje v Mercatorju

Danes, 22. avgusta, pa je zadnji dan, ko bodo opredeljeni pridelovalci, posredniki, predelovalci in trgovci morali podatke o cenah kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov poslati Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, kot že rečeno z namenom, da bi se omejilo naraščanje cen hrane. Spremljanje cen na tak način pa bo trajalo pol leta.

In kaj se bo s tem administriranjem vlada doseglo? Nič! Birokrati bodo obdelovali nekatere prirejene podatke in učinek bo nepomemben./J.T.