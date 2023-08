Košarkarji Slovenije so 19. SP začeli z zmago

Okinava (Jap), 26. avgusta 2023 – Košarkarji Slovenije so 19. svetovno prvenstvo na Okinavi na Japonskem začeli z zmago proti Venezueli z izidom 100:85, ki pa sodeč po viden ni bila prepričljiva, seveda, če sodimo po nasprotnika, za katerega so na stavnicah, če premaga Slovenijo za en vloženi evro ponujali kar 21 evrov, a za zmago Slovenije le 1,01 evra.

Seveda zmaga Slovenije ni bila v nobenem trenutku vprašljiva, za kar je skrbel kapetan Luka Dončić, ki je dosegel 37 točk in dodal še 7 skokov in 6 podaj. Razpoložena pa sta bila tudi Mike Tobey z 21 točkami in Klemen Prepelič, ki jih je dosegel 18. Ostali naši košarkarji so prispevali: Nikolić 8 košev, B. Prepelič 5, Blažič 4, Čebašek 3, Dimec in Dragić po 2.

Naslednja tekma naše košarkarje čaka v ponedeljek ob 13.30 proti Gruziji, ki je bila v uvodu boljša od Zelenortskih otokov.

SP v košarki 2023 – izločilne tekme – skupina F Okinava (Jap):

Krog Krog: 26. avgust 2023

Zelenortski otok – GRUZIJA 60:85 (11:20, 11:28, 15:22, 23:15)

SLOVENIJA – Venezuela 100:85 (31:33, 25:18, 22:12, 22:22

Krog: 26. avgust 2023

VENEZUELA – ZELENORTSKI OTOKI 28. avgust ob 10.00:

SLOVENIJA – GRUZIJA 28. avgusta ob 13.30

Krog: 26. avgust 2023

GRUZIJA – VENEZUELA 30. avgust ob 10.00

SLOVENIJA – ZELENORTSKI OTOKI 30. avgust ob 13.30

Trenutna lestvica skupine F:

GRUZIJA 1 1 0 +25 2

SLOVENIJA 1 1 0 +15 2

VENEZUELA 1 0 0 -15 1

ZELENORTSKI OTOKI 1 0 1 -15 1