Prvomajski razmislek – Uzurpacija oblasti v imenu »svobode naroda«

Medtem, ko nekateri pripravljajo plakate, s katerimi vabijo ljudi v času nevarnosti okužbe s koronavirusom na t.i. »mirne proteste« na ulice, še ena misel na temo uzurpacije oblasti.

Vsakič, ko nekdo napiše »svobodo narodu« je treba vedeti, da si nihče v pravni državi, ne levi ne desni, ne spodnji in ne zgornji, ne sme jemati pravico, da razglaša, da to dela v imenu naroda.

Morda, dela to v imenu dela naroda, ki z določenimi stvarmi v družbi ni zadovoljen, v tem primeru, kot kaže z oblastjo sedanje vlade, ki ni njim po volji. A vedeti velja, da imamo zato demokratičen način izražanja nestrinjanja s sedanjo oblastjo, a to zagotovo ne na cesti!

Ob tem pa je treba presekati poskuse uzurpacije, ki so nasledstvo Kardelja in tovarišije, ki so si nasilno prisvajali pravico, da le oni predstavljajo slovenski narod in si prisvojili glas naroda za prodajanje svojih idej.

Edvard Kardelj je avgusta 1941 (Delo, št. 2) v članku Za osvobodilno fronto slovenskega naroda zapisal: »… neizmerna ljubezen slovenskega ljudstva do bratske družine sovjetskih narodov, do Rdeče armade in do velikega Stalina, čigar genialna misel je vodila milijone so­vjetskega ljudstva od uspeha do uspeha, od zmage do zmage.« In dva stavka naprej: »Slovensko ljudstvo se danes s studom in grenkobo spominja gnusnih klevet in laži proti Sovjetski zvezi, ki jih je še pred nekaj meseci širilo časopisje naše reakcionarne gospode …« Komunisti so si torej že na samem začetku prilastili termin »slovensko ljudstvo« in se podpisovali z njim…

Dejstvo je, da te nekdanje nedemokratične ideje komunistov kot tudi tiste s strani nacistov in fašistov ne sodijo več v 21. stoletje.

Zato je prav, da se zavedajo vsi, ki se imajo za civilizirane ljudi in želijo biti predstavniki naroda, da upoštevajo Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu, in sicer: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0213+0+DOC+XML+V0//SL

Torej se ve, da se v imenu naroda lahko razglaša le tisti, ki je na demokratičnih volitvah dosegel večino in uspel sestaviti z njo oblastno strukturo. A to mu še vedno ne omogoča, da si prisvaja narod. To mu omogoča le, da mu pripada začasno vodenje države v imenu ljudstva.

A ob tem tudi velja! Boj za oblast je legitimna, a ne na cesti in z nedemokratičnimi pristopi. Slednje zagotovo ni osnova za svobodo naroda. Nasprotno, to je nasilna uzurpacija oblasti, kar s svobodo naroda nima nič skupnega.

To je naš prvomajski razmislek, in sicer za vse, ki trenutno vodijo državo, in za vse tiste, ki želijo na ulici pridobiti »svobodo narodu«, ker mislijo, da so le oni tisti, ki ga znajo predstavljati./Objavo pripravila: J. Temlin/M. Lavrenčič/Foto: arhiv LN