V Sloveniji včeraj brez okuženih oseb, za covid-19 umrl en bolnik, skupaj število mrtvih 107

Ljubljana, 24. maja 2020 – V Sloveniji je v soboto, 23. maja, ob 341 opravljenih testih ni bil ugotovljen noben primer osebe, ki bi bila okužena z novim koronavirusom, skupno doslej 1468. Umrl je je bolnik s covidom-19, skupaj jih je doslej umrlo 107, je sporočila vlada. Doslej je bilo v Sloveniji opravljenih skupaj 74.760 testiranj.

V slovenskih bolnišnicah je zaradi covida-19 hospitaliziranih 18 bolnikov, štirje se zdravijo na intenzivni negi. Iz bolnišnic ni bil odpuščen nihče, doslej skupaj odpustili 280.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) od 15. maj dalje na spletni strani objavlja tudi oceno aktivnih primerov covid-19 v Sloveniji. Ta ocena se nanaša na določen dan in se sproti posodablja.

Podatke o širjenju okužb in COVID-19 zbirata Ministrstvo za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Aktualne podatke, ki so zajeti do polnoči preteklega dne do 12. ure.

Odslej samoplačniški testi za 93 evrov

Samoplačniško testiranje glede okužbe z novim koronavirusom je od prejšnjega tedna že mogoče v Splošni bolnišnici Celje. Od četrtka, 21. maja, pa tudi na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.

Infektologinja Bojana Beović opozarja! “Glede na trenutno epidemiološko stanje in glede na to, da se ljudje poleti družimo bolj na prostem, ni šol in tovrstnega združevanja, je realno pričakovati, da ne bomo takoj doživeli novega vala epidemije .”

Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… 0 ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/

Ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

