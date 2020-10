MGL do svojega občinstva z spletnimi predstavami, tokrat: Vranja vrata

Ljubljana, 30. oktober – Mestno gledališče ljubljansko (MGL) bo tudi v letošnji sezoni del svojih predstav svojim privržencem in tistim, ki bi to hoteli postati, svoje predstave predstavilo na splet. Seveda je razlog koronavirus, ki, kot je znano, gledališkim ustvarjalcem zapira vrata za obiskovalce. No, in zato so se pri MGL odločili, da jih bodo odprli zanje s močjo spleta. Kot so sporočili bodo odprli njihove video arhive in v naslednjih štirih sobotnih večerih gledalcem omogočili brezplačni ogled štirih predstav.

In zdaj pozor ljubitelji gledališča, predvsem pa predstav ustvarjalcev MGL

Zadnjo oktobrsko soboto, 31. oktobra, ob 20. uri ter ostale tri epizode vsako soboto do 21. novembra (program s točnimi termini objavljen spodaj) si bodo »interaktivni« obiskovalci MGL lahko ogledali štiridelno gledališko nadaljevanko Vranja vrata.

Gre za avtorja Nejca Gazvode, ki je pri projektu sodeloval tudi kot asistent režiserja. Leta 2017 pa se je takrat novega in unikatnega uprizoritvenega žanra, gledališke kriminalne nadaljevanke v štirih delih, lotil režiser Aleksandar Popovski.













Kratka vsebina predstave – Ida Žakelj se po treh letih londonske samostojnosti vrne v domačo hišo v gozd ob manjši vasi na Dolenjskem, kamor se je dobro situirana družina Žakelj na zmerno presenečenje vaščanov iz mesta preselila pred petnajstimi leti. Na družinsko večerjo ob rojstnem dnevu Idine sestre Neže prihajata Nežin novi fant Anže in njegov oče Žan, lokalca po bivališču in po duši. Ida pozna Anžeta iz srednje šole. Ida in Neža se spreta. Lokalni narkoman, bivši Nežin fant Brin Idi ob naključnem srečanju omeni kraj v gozdu, Vranja vrata, kjer je nekoč videl nekaj, kar ga je, kot se zdi, usodno zaznamovalo. Ida se ne spomni, kaj in kje naj bi Vranja vrata bila. Jutro po večerji pri Žakljevih policija iz reke izvleče moško truplo, Neža pa izgine. Kriminalistka Kristina, ki je bila v kraj premeščena šele pred kratkim, se loti preiskave.











Igrajo Bernarda Oman, Mirjam Korbar Žlajpah, Uroš Fürst k. g., Viktorija Bencik Emeršič, Mia Skrbinac k. g., Jure Henigman, Boris Kerč, Žan Koprivnik k. g., Tjaša Železnik, Lotos Vincenc Šparovec in Karin Komljanec.





Informacije o predvajanju nadaljevanke na YouTube kanalu MGL:

EPIZODA 1 – 31. 10. 2020 · 20:00

EPIZODA 1 ponovitev: 02. 11. 2020 · 20:00

https://youtu.be/KFQ7E14DSi4

EPIZODA 2 – 07. 11. 2020 · 20:00

EPIZODA 2 ponovitev: 09. 11. 2020 · 20:00

https://youtu.be/MAmgJuJyLrU



EPIZODA 3 – 14. 11. 2020 · 20:00

EPIZODA 3 ponovitev: 16. 11. 2020 · 20:00

https://youtu.be/2Z2DnQEbZJA



EPIZODA 4 – 21. 11. 2020 · 20:00

EPIZODA 4 ponovitev: 23. 11. 2020 · 20:00

https://youtu.be/Z8afXweJx40



OPOZORILO ZA »OBISKOVALCE« – Posnetek vsake predstave bo aktiven le v času napovedanega predvajanja, ob sobotah in ponedeljkih ob 20. uri do zaključka predstave./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Fotografije press – avtor: Peter Giodani/