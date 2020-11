Od danes, 16. novembra, in to vsaj 14 dni bo v Sloveniji spet veliko prepovedi zaradi koronavirusa

Vlada je že minuli petek,13. novembra, sprejela nabor ukrepov, ki so opredeljeni v Odloku, in sicer o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in drugih omejitvah, ki nas čakajo prihodnjih 14 dni.

Ob pa je tudi nekaj izjem, in sicer: Da bodo poleg živilskih trgovin lahko odprte prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo blago za osebno nego in čiščenje. Izjeme so npr. tudi lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, tržnice, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke in zavarovalniške storitve, pošta, dostavne službe ter servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles. Iz prepovedi je izvzeto tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo.

Prepovedana pa je prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga. To, kot je razumeti iz vladnega odloka, velja tudi za trgovine, ki te storitve ponujajo, a zaradi zgoraj objavljenih izjem ostajajo odprte.

Od ostalih storitev so izjema npr. dimnikarske, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo, prisoten samo en izvajalec. Izjema so tudi gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, trafike in kioski, osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih ter druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Ob tem velja vedeti, da trgovci, upravljalci trgovskih centrov in ponudniki storitev, katerih prodaja bo dovoljena, morajo poskrbeti in spoštovati ob epidemioloških zahtevah tudi določila glede števila potrošnikov v lokalu, trgovini oz. trgovskem centru.

Še naprej pa bo med drugim dovoljen prevoz na delo in z dela, ki ga organizira delodajalec, t. i. delavski avtobusi. Dovoljeni bodo tudi taksi prevozi.

Nakupovanje v Mercatorju

Za olajšanje prevoza na delo je ministrstvo za infrastrukturo vključilo rešitev, s katero se bo lahko v enem vozilu na delo vozilo največ šest sodelavcev.

Vsi ti ukrepi so predvideni za naslednjih 14 dni, potem pa bi lahko po navedbah pristojnih sledilo nadzorovano sproščanje.

Torej od danes, 16. novembra, praviloma vsaj 14 dni bo spet veliko prepovedi zaradi koronavirusa. Velja dodati še to, da bodo od jutri podobne ukrepe uvedli v sosednji Avstriji, a bodo ti veljali vsaj do 6. decembra. Naša južna soseda Hrvaška pa o tako drastičnih ukrepih še ne razmišlja, čeprav stanje glede koronavirusa pri njih prav tako ni spodbudno. Za naše državljane ob tem velja, da se vsaj v naslednjih dveh tednih ne bodo mogli iti »vzdrževalcev« ne na Hrvaškem, kaj šele v BiH in Srbiji./LN