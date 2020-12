Danes obeležujemo svetovni dan boja proti AIDS-u

Ljubljana, 1. december 2020 – 1. decembra obeležujemo svetovni dan boja proti AIDS-u. Tako je odločila Svetovna zdravstvena organizacija, ki je leta 1988 razglasila, 1. december za svetovni dan boja proti AIDS-u.

HIV je virus, ki okuži in napade imunski sistem, ta pa tako vse bolj slabi. Ko oslabi tako zelo, da se ne more več varovati pred različnimi okužbami (z bakterijami, virusi, glivami, paraziti) in pred določenimi vrstami raka, človek zboli. Opisano stanje imenujemo aids. Če ste okuženi s HIV, torej še ne pomeni, da imate aids. Aids je le ena od stopenj okužbe s HIV, zadnja stopnja. Ljudje, okuženi s HIV, lahko z okužbo živijo deset let ali dlje in se ob tem počutijo povsem zdrave./Odlomek iz publikacije Nasvetnik za življenje s HIV./



Letos bo obeleženje svetovnega dneva proti AIDS-u zaradi epidemije koronavirusa potekala drugače. Potekala bo na daljavo, in sicer pod geslom »Pripnimo si rdečo pentljo, na daljavo!«

Pomembno je in želimo si, da sporočilo pride in je prisotno v naši skupnosti, ne samo danes 1. decembra ampak skozi vso leto.

Razlog! V Sloveniji smo v letu 2020 (do vključno 20. novembra) zabeležili 28 novih diagnoz okužbe s HIV, kar je res šest manj kot v celem letu 2019 in manj kot v kateremkoli letu v obdobju zadnjih 10 let. A podatek Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), da pri nas trenutno živi manj kot 1.000 oseb s HIV, od katerih jih približno petina ne ve za svojo okužbo. Navkljub uspehu, da nimamo veliko okužb s HIV še ostaja pomemben javnozdravstveni problem. Zato skrbimo, da se ne okužimo./LN