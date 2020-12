Ko poštar zvoni samo enkrat…Karel pa ve, kaj v pismu piše

Ljubljana, 4. december 2020 – Kot pravijo naši viri, bo Karel Erjavec spet postal predsednik DeSUS. Razlog zato, še neuradno navedbo, ki naj bi se potrdila jutri, 5. decembra, naj bi bil ta, da je večina delegatov (teh je 231), ki imajo pravico glasovati t. i. novo vodstvo stranke, pod veliko kontrolo, kako so glasovali, kar glasovanje po pošti omogoča.

No, pa tudi zato, ker je njihova glasovnica, če je vse tako, kot mora biti, jasen dokaz, kdo je podprl ali nasprotoval izvolitvi Erjavca. Kot pravijo nekateri člani, pa bi to za nepokorne člane lahko imelo po ponovnem ustoličenju Erjavca “neprijazne” posledice, če bi se izvedelo, da so bili proti njegovi izvolitvi.

Ob tem novem Erjavčevem “ustoličenju” na tehnološko “nepismen” način, in sicer zato, ker naj večina delegatov ne bi bila dovolj uka, da bi bila sposobna glasovati skladno sedanjemu času primerno tehnologijo komuniciranja. Kar seveda dokazuje tudi zaostalost stranke!

No, to velja za večino delegatov, in sicer tistih, ki na tak način želijo vrniti Erjavca na predsedniški položaj.

Zakaj omenjamo le njega in ne tudi Srečka Felixa Kropeta? Zato, ker so t. i. “neodvisni” mediji namenili Erjavcu takšno pozornost, kot, da je že predsednik, in to še preden je pristojni organ stranke DeSUS preštel znamenit poštni način glasovanja novega vodstva stranke.

Take volitve pa so tudi dokaz, da takšna stranka ni primerna za neposredno odločanje o prihodnosti države, kar dokazuje že s samim načinom volitev, ki so daleč za časom, v katerem živimo, še manj pa primerne za čas, v katerem bodo živele prihodnje generacije.

Zanimivo ob tem pa je tudi, vsaj tako pravijo naši viri, da stranko DeSUS, po morebitnem ponovnem ustoličenju Erjavca zapušča vse več mlajših članov stranke.

Logično! Kdo pa želi sodelovati v stranki, kjer o njeni prihodnosti in delovanju odločajo ljudje, za katere so novodobne tehnologije španska vas.

A vse to stare garde DeSUS-a ne moti. Njim je v tem trenutku bolj pomembno, da bodo s svojim “novim” predsednikom izzivali, s svojimi petimi poslanci in pogojevanji povzročali gnev pri tistih, ki vladajo zdaj, pa tudi pri tistih, ki so si vladanja spet zaželeli, a njihova želja po oblasti je prevelika, zato DeSUS javno sprejemajo z “odprtimi” rokami.

No, uradno naj bi bilo vse jasno jutri, 5. decembra, ko bodo pametnjakoviči preteklosti odprli prispele kuverte in prešteli glasove naprednega glasovanja ter slavnostno razglasili novo “napredno” vodstvo upokojenske elite. Kako se bo ta obnašala, pa ne velja izgubljati besed, saj se to ve že 15 let./Objavo pripravil J. Temlin/Foto: arhiv LN