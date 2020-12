O vozu, ki je 30 let po plebiscitu o samostojnosti Slovenije obtičal v blatu neenotnosti

Slovenija, 26. december 2020 – Danes, 26. decembra 2020, v Sloveniji na ta dan obeležujemo 30 let od razglasitve izida plebiscita o samostojnosti Slovenije, in sicer tistega iz 26. decembra 1990. Plebiscita, kateri je potekal 23. decembra 1990 in na katerem je od 93,2 odstotka udeleženih volivcev odgovarjalo na vprašanje »Ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država?« okoli 95 odstotkov odgovorilo pritrdilno (tj. 88,5 odstotka vseh volivcev), s čimer se je začela osamosvojitev Slovenije.

In 30 let pozneje, na današnji dan, 26. decembra 2020, živimo v državi razklani na dva pola levega in desnega. Živimo v državi, katero so izbranci pokradli in jo prilagodili svojim interesom. Živimo v tako pričakovani samostojni državi, kjer vladata neorganiziranost in samopašnost, ker pri delu državljanov povzroča misel, da morda nismo pred 30 leti ravnali pravilno. Živimo v državi, ki je prikrojena za potrebe izbrane t. i. elite, pokradena z njihove strani in obubožana, ter brez etičnih in moralnih vrednot.

Živimo v državi, v kateri so Alpe in severna meje prevelika ovira, da bi pogledala, kaj se dogaja na oni strani. Nasprotno, vse bliže nam je spet balkanski vzorec, na osnovi katerega se spet prilagaja velika večina ljudi. Da to delajo tisti, ki so od tam prišli, ne moti. Oni le dokazujejo, da tukaj živijo, a da je tam njihova domovina. A to ne nebi smelo veljati za Slovence, ki so svoje povedali 23. decembra 1990.

A Slovenci, in sicer tisti “prebarvani” v črno in tisti, ki so se prebarvali v “rdeče”, predstavljajo kritično maso, katerim je Slovenijo v 30 letih samostojnosti, a brez enotnosti, uspelo zadušiti napredne ljudi, izobražence, delavce in kmete, da bi ti usmerili Slovenijo v državo z ustreznimi etičnimi, moralnimi pravili in ravnanji. In sicer v smer, kot so si to predstavljali državljani 23. decembra 1990, ko so pred 30 leti omogočili legitimnost za samostojnost in neodvisnost Slovenije.

Škoda je, da so neetična in nemoralna omrežja le v 30 letih uspela razkrojiti državo. In sicer tako, da danes, 26. decembra 2020, živimo v državi, ki je polna metastaz. Pri čemer se zastavlja že vprašanje, a še sploh obstaja zdravilo za njeno ozdravitev. Mi smo še vedno prepričani, da je ozdravitev mogoča.

In na kakšen način? Tako, da ta zapis upoštevajo (upoštevamo) vsi, ki smo zadnjih 30 let nosili konjska očala in nismo pazili, kaj se dogaja na desni in levi strani, medtem pa je naš voz samostojnosti in neodvisnosti obtičal v blatu. A velja vedeti, da je še čas, da snamemo svojim “konjem” očala in družno mimo desnih in levih oviralcev, potegnemo iz blata voz, ki so nam ga podarile generacije 26. decembra 1990, da nas odpelje v pravo samostojnost in enotnost.

Prepričani smo, da bi si to zagotovo želela večina od 88.5 odstotkov volivcev, kateri so svoj glas oddali za samostojno Slovenijo. Za državo vseh njenih državljanov, a ob pogoju, da je ta etična, moralna in pravična. A ne takšno, kot jo imamo zdaj, pokradeno, neorganizirano, nemoralno in vse bolj balkansko usmerjeno.

Ni se treba spraševati, a to zmoremo? Treba je to nemudoma storiti! Dejstvo je, pa to komu prav ali ne, da je Slovenija 30 let po plebiscitu o samostojnosti in t. i. enotnosti obtičala v blatu./Objavo pripravil: Janez Temlin/Fotografije: arhivske