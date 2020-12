Dati mandat predsednika vlade človeku, ki so mu volivci namenili le 394 glasov, je farsa

Ljubljana, 27. december 2020 – Opozicijske stranke (LMŠ, SD, Levica in SAB) so se odločile, da so pripravljene za odstranitev Janše dati njihove poslanke glasove za ustoličenje Karla Erjavca za predsednika vlade. Ve se, da jih trenutno same premorejo 39. Skupaj s stranko »novega« mandatarja, pa po izključitvi poslanca Polnarja iz DeSUS-a, pa skupaj le 43.

No, če imajo opozicijske stranke boljši program za (ne samo svoje izbrane državljane) državo od sedanje vlade imajo legitimno pravico, da sedanjo vlado zamenjajo, a ob pogoju, da imajo 46 glasov.









A to, kar počnejo Šarec, Fajonova, Mesec in Bratuškova, da bi za ceno oblasti ustoličili politika, ki so mu volivci na zadnjih volitvah namenili le 394 glasov je milo rečeno farsa. Namreč v času, ko je svet, Evropa in Slovenija v znamenju umiranja ljudi zaradi covid-19, opozicijskih strank to ne zanima. Zanima jih le, kako zrušiti sedanjo vlado, in to brez programa in rešitev, kaj bodo oni storili za državljane, ko bodo na oblasti.

Ta pristop nedvoumno dokazuje, da opozicija (LMŠ, SD, Levica in SAM) in po novem še stranka DeSUS zaradi paranoje “Janša” zdaj z vso silo združujejo moči za njegovo odstranitev.

To, da postane predsednik vlade politik, katerega stranka premore le 4 poslance, od 90 poslancev DZ, je dokaz več, da smo priča zgodovinski politični norosti v Sloveniji. Dejstvo je namreč, da vse to, kar se dogaja pri nas, dokazuje, da Slovenija postaja razpadajoča asociacija. Namreč, če se trdi, da so tisti, ki prenašajo Janšo navadni prilagodljivci, velja za tiste, ki podpirajo, ustoličujejo političnega klovna Karla Erjavca za predsednika vlade, osebe brez osnovnih moralnih načel.

Zato velja kot zapisano v naslovu! Dati mandat predsednika vlade človeku, ki mu volivci namenijo le 394 glasov, je nedvomno fars in bolna želja po oblasti./Objavi pripravil J. Temlin/Foto: arhiv LN