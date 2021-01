V Sloveniji včeraj opravili 4763 PCR-testov, o tega je bilo okuženih 1152, umrlo pa je 19 oseb

Ljubljana, 16. januar 2020 – Včeraj, 15. januarja je bilo opravljenih 4763 PCR-testov– okuženih pa je bilo kar 1152 osebi (delež pozitivnih izvidov testov je rekordnih 24,2–odstotkov). Opravljenih je bilo tudi 5790 hitrih testov, pri čemer je bilo ugotovljenih pri teh testih 371 okuženih testirancev (6,4 %).

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 1124. Na oddelkih intenzivne nege se je včeraj zdravilo 193 oseb. Doslej je s covidom-19 po podatkih covid-sledilnika umrlo 3140 ljudi, včeraj 19.

14-dnevna incidenca na 100 tisoč prebivalcev za Slovenijo znaša 1086.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 15. 1. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 10553-4763 PCR/5790 hitri testi

– Št. pozitivnih: 1152 (24,4 %)/271 (6,4)

– Št. hospitaliziranih: 1224

– Št. oseb na intenzivni negi: 193

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 128

– Št. umrlih: 19

14-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev za Slovenijo trenutno znaša 1098, 7-dnevno povprečje potrjenih okužb pa 1540.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v državi trenutno aktivno okuženih 24.111 ljudi.

CEPIVO IN CEPLJENJE – Zdravstevne razmere sicer od včeraj dodatno zaostruje napoved Pfizerja, ki je že potrjene dobave cepiva močno zmanjšal. “Pfizer veste da širi proizvodnjo, s čimer povezujejo nekaj izpada teh doz cepiva. Veste, da se je govorilo o polovičnih dozah na koncu dneva je bilo rečeno, da bodo te številke vseeno višje,” je dejala vodja kabineta na ministrstvu za zdravje Tina Bregant v izjavi za Televizijo Slovenija.

Nove pošiljke cepiva bodo v Slovenijo prihajale vsak ponedeljek, vsakič okoli 16.000 odmerkov.…https://www.gov.si/…/koronavi…/cepljenje-proti-covid-19/

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00. V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

In še pohvala NIJZ – Kot nam je sporočil bralec, ki sodi med ranljivo skupino saj star več kot 70 let, so ga po zdravljenju doma, po ugotovitvi, da je okužen, poklicali iz NIJZ, od koder so se pozanimali o njegovem počutju in mu nato, ko jim je povedal, da se počuti dobro, dali še nekaj napotkov za naprej, ter mu svetovali, da naj se mu trenutno ne mudi na cepljenje. Kar pa mora vsak urediti s svojim osebnim zdravnikom.

In še podatki, ki jih lahko spremljate s pomočjo COVID SLEDILNIKA – AKTIVNA POVEZAVA.

STANJE PRI JUŽNIH IN SEVERNIH SOSEDIH

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 763 na novo okuženih skupaj 4711. V bolnišnicah se na Hrvaškem zdravi 1760 ljudi, od tega jih je v intenzivni negi 154. Do danes je na Hrvaškem umrlo 4588 osebe, samo včeraj 38.

Avstrija: Od četrtka do petka je v Avstriji ugotovili 1.723 novih okužb. Za covid-19 pa je pri naših severnih sosedih doslej skupaj umrlo 7.053 oseb, včeraj 66.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu – https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN