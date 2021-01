Nagrada nemškega gospodarstva 2020 podjetju Lumar IG d.o.o.

Ljubljana, 19. januar 2021 – Podjetje Lumar IG d.o.o. je prejemnik Nagrade nemškega gospodarstva 2020, katero je Slovensko-nemška gospodarska zbornica (AHK Slovenija) danes podelila v sodelovanju z Veleposlaništvom Zvezne Republike Nemčije v Sloveniji in Inštitutom WISE za razvoj trajnostnega delovanja in etičnega poslovanja v rastočih gospodarstvih, katerega je IEDC – Poslovna šola Bled ustanovila skupaj s štirimi mednarodno priznanimi poslovnimi šolami, med drugim tudi s kölnsko poslovno šolo Cologne Business School.

Slovensko-nemška gospodarska zbornica (AHK Slovenija) je že osmič zapored podelila Nagrado nemškega gospodarstva. Strokovna žirija, ki so jo sestavljali dr. Bernhard Hauer, namestnik veleposlanika Zvezne republike Nemčije v Sloveniji, prof. dr. Danica Purg, Predsednica IEDC-poslovne šole Bled, Rok Ramšak, generalni sekretar Svetovnega inštituta za trajnost in etiko poslovanja pri IEDC-poslovni šoli Bled, Bart Stegeman, direktor podjetja Plastika Skaza (dobitnik nagrade nemškega gospodarstva 2019), prof. dr. Rene Schmidpeter, IEDC-Poslovna šola Bled, WISE Institute in soustanovitelj M3TRIX in Gertrud Rantzen predsednica AHK Slovenija, je v močni konkurenci z večjimi in prepoznavnimi podjetji odločila, da nagrado podeli podjetju Lumar IG, saj podjetje od vseh tekmovalcev najbolj stremi k tehnološkemu napredku ob upoštevanju družbenih in okoljskih potreb ter spodbuja trajnostne poslovne strategije z dodano vrednostjo za podjetja in družbo, tudi času krize Covid-19.

Ocenjevalne kriterije je predstavil Rok Ramšak in ob tem izpostavil sledeče: »Strokovna žirija je poskušala prepoznati podjetja, ki so v največji meri uveljavila trajnostno paradigmo in upoštevajo tako tehnološke možnosti kot tudi okoljske in družbene potrebe. Še posebej nas je zanimalo, kako dobro je trajnost vključena v dolgoročne poslovne in razvojne strategije in kako se to odraža v vsakodnevnem poslovanju, upravljanju, inovacijah, izdelkih in storitvah, zaposlenih, ter skrbi za socialno in naravno okolje. Pomembna je bila tudi sposobnost določanja ustreznih kazalnikov in spremljanja napredka, saj je pomagala poudariti način, kako se trajnostne strategije prenašajo v prakso. Ker ni mogoče zanemariti močnega vpliva virusa Covid-19 na našo družbo, je bila strokovna žirija pozorna tudi na to, kako so trajnostne strategije podjetjem pomagale pri spopadu s pandemijo in kakšen vpliv bo to imelo na njihov razvoj in inovacije v prihodnosti.«

Marko Lukić, direktor Lumar IG d.o.o, je ob prevzemu nagrade povedal: »Za to eminentno priznanje smo hvaležni in nanj ponosni. Nemčija je, ne samo evropska ampak tudi svetovna gospodarska velesila, z velikim poudarkom na trajnosti. In če je naše podjetje, ki proizvaja – ne samo pasivne in nizkoenergijske hiše, ampak tudi plus-energijske hiše prepoznano kot trajnostno naravno, tako na produktni kot tudi na vseh ostalih ravneh, je to priznanje še toliko večje. To priznanje je tudi jasen signal, da je z gospodarstvom, ki smo ga poznali nekoč – orientirano samo na dobiček, načeloma zaključeno. V ospredje poslovni modeli, ki enakovredno obravnavajo zaposlene, kupce, okolje in dobiček, ki je temeljni pogoj, da lahko vse to tudi naredimo. Uspešna bodo podjetja, ki bodo vse to vključila v svoje poslovne modele.«

Kot je v uvodu dogodka iz predsednica AHK Slovenija, Gertrud Rantzen, živimo v času velike negotovosti ter gospodarske in družbene preobrazbe. »Če so v zadnjih desetletjih razprave o družbeni odgovornosti podjetij vodile v smer inovacij, ustvarjanja vrednosti in globalne vrednostne verige, sedanja kriza stopnjuje razpravo o tem, kako lahko podjetja uspešno preoblikujejo svoje poslovne modele na način, da v svoje delovanje vključijo ekonomske, družbene in okoljske razsežnosti. Poslovna preobrazba in trajnostne inovacije postajajo ključni element za spremembo trenutne krize v nove poslovne priložnosti. Trajnost in digitalizacija sta torej ključni temelj v podjetjih, če želijo ustrezati prihodnosti in biti uspešna!«

Veleposlanik Zvezne Republike Nemčije v Sloveniji, Nj. Eks. Adrian Pollmann, je izpostavil, da je svet v času velike transformacije. »Izbruh koronavirusa in pandemija Covid-19 nepričakovano vplivata na gospodarstvo in družbo v svetu. S prihodom cepiva vidmo luč na koncu tunela in zato upamo, da bo življenje počasi ponovno postalo normalno. Tako Nemčija kot Slovenija dobro navigirata v tem času, Slovenija je celo povečala izvoz, kar pomeni, da so vaša podjetja vzdržljiva in globalno konkurenčna.«

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo RS je povedal, da je z evropskim zelenim dogovorom Evropa stopila na pot zelene in digitalne preobrazbe. »Zahvaliti se moramo prejšnjemu nemškemu predsedstvu EU za velik napredek na tem področju. V zadovoljstvo mi je sodelovati z nemškim in portugalskim predsedstvom v triu. Številne države članice vedno bolj povezujejo digitalne tehnologije z ekološkimi inovacijami, da bi dosegle cilje krožnega gospodarstva in trajnosti. Lahko rečemo, da gresta zeleno in digitalno z roko v roki in oba prispevata k trajnosti in družbeni odgovornosti.«

Mag. Andrej Vizjak, Minister za okolje in prostor RS je izpostavil, da nemška podjetja v Sloveniji predstavljajo močan steber gospodarske rasti in pomembno prispevajo k rasti slovenskega izvoza. »Slovenija sledi in bo nadaljevala pot do digitalne preobrazbe in izvaja nujno potrebne strukturne reforme. Pandemija Covid-19. je ves svet potisnila v krizo brez primere. Sedanje razmere, ki so neprimerljive s preteklostjo, zahtevajo sodelovanje med državami in med različnimi sektorji. Poleg tega so nujne integracija trajnostnih in zelenih rešitev ter hkrati razvojno usmerjene politike. Zeleno okrevanje ni poslanstvo le našega ministrstva, ampak celotne vlade. Odražalo se bo pri izvajanju projektov, ki bodo imeli multiplikativne učinke v družbi, spodbujali digitalizacijo in bodo zeleni in trajnostno naravnani.«

Aljoša Krošlin Grlj, direktor in ustanovitelj Ikono Group, ki je tudi partner projekta Nagrada nemškega gospodarstva 2020 je orisal prizadevanja podjetja, ki si, kot je dejal, prizadeva, da bi korporativni obleki vneslo dušo in jo s tem dvignili višjo raven. »Skupina Ikono nismo samo krojači, tudi ne zgolj oblikovalci oblačil; celotno korporativno komunikacijo prilagodimo potrebam strank. Razvili smo 360-stopinjski model podpore našim strankam. Pod eno streho ponujamo celoten postopek: od idej, skic, 3D oblikovalcev, do prototipov, izdelave in distribucije prilagojenih oblačil in modnih dodatkov po meri, saj so oblačila del poslovne komunikacije.«

Svečano podelitev Nagrade nemškega gospodarstva 2020 je strokovna žirija pospremila tudi z diskusijo ob okrogli mizi na temo trajnosti. Namestnik veleposlanika Zvezne republike Nemčije v Sloveniji, dr. Bernhard Hauer, je dejal, da je Nemčija 1. julija 2020 prevzela šestmesečno predsedovanje Svetu Evropske unije, v obdobju, ki ga je zaznamovala tudi koronavirusna kriza. »Kljub temu izzivu, ki je bil za vse nas izjemo nepričakovan, nam je uspelo ohraniti trajnost v središču pozornosti, kar je eden največjih dosežkov našega predsedovanja.« Prof. dr. Danica Purg, predsednica IEDC-poslovne šole Bled je povedala, da je IEDC-poslovna šola Bled postala ena izmed prvih šol, ki so v svoje izobraževalne programe uvedle transformacijsko izobraževanje, med katere sodi tudi izobraževanje s področij trajnostnega razvoja. Kot je dejala dr. Purg, se slovenska podjetja pomena družbene odgovornosti oz. trajnostnega razvoja zavedajo precej bolj kot v preteklosti. »Vedno več podjetij se obrača na nas v želji izobraževanja o trajnostni. Želijo si namreč postati trajnostna, a ne vedo kako. Naša šola jim pri tem pomaga in kar je pri tem pomembno – vsako podjetje mora razmišljati in razumeti tudi svoj pomen za širšo družbo.«

Med finaliste izbora za Nagrado nemškega gospodarstva 2020 je žirija poleg podjetja Lumar IG uvrstila še ponudnika gospodinjskih aparatov BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje in proizvajalca steklarskih izdelkov Steklarna Hrastnik d.o.o., saj so dokazali razvojno naravnanost, podjetniško organiziranost in doseganje visoko zastavljenih ciljev. V sam izbor za Nagrado nemškega gospodarstva so se prijavila tudi druga, tako mala in srednje velika podjetja kot tudi velika slovenska podjetja in tudi nekaj podjetij, ki so v tuji lasti tujega kapitala, tako nemškega kot tudi kapitala iz drugih evropskih držav./LN/AHK/Foto: press AHK