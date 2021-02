Včeraj po 1493 testiranjiH s PCR testom okuženih 204 oseb, umrlo 19 bolnikov; Vse bliže oranžni fazi

Ljubljana, 9. februar 2020 – Včeraj, 8. februarja, je bilo opravljenih 1493 PCR-testov– okuženih pa je bilo 204 osebe (delež pozitivnih izvidov testov je rekordnih 13,7 –odstotkov). Opravljenih je bilo tudi 9760 hitrih testov, pri čemer je bilo ugotovljenih pri teh testih 153 okuženih testirancev (1,6 %).

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 945. Na oddelkih intenzivne nege se je včeraj zdravilo 162 oseb. Doslej je s covidom-19 po podatkih covid-sledilnika umrlo 3654 ljudi, včeraj 19.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 8. 2. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 1493 PCR/ 9760 hitri testi

– Št. pozitivnih: 204 (13,7 %)/153 (1,6%)

– Št. hospitaliziranih: 945 (-1)

– Št. oseb na intenzivni negi: 162 (+2)

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 41 (+15 več kot včeraj)

– Št. umrlih: 19 (+7)

V skladu z Načrtom sproščanja ukrepov, se še vedno nahajamo v rdeči fazi. Vlada se bo kot običajno na jutrišnji seji seznanila z aktualnimi epidemiološkimi razmerami in s trendi ter na podlagi tega sprejela nadaljnje odločitve.

CEPIVO IN CEPLJENJE – Enkrat cepljenih je 54589 in že drugič 42.609. Danes naj bi v Slovenijo prišla naslednja pošiljka cepiva proti covidu-19, in sicer 17.500 odmerkov cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech. Evropska unija je s tema proizvajalcema sklenila dogovor za dobavo dodatnih 300 milijonov odmerkov. V petek naj bi v Sloveniji dobili še 9.600 odmerkov cepiva proizvajalca AstraZeneca. Skupno bo v Slovenijo februarja predvidoma prišlo 144.690 odmerkov…..…https://www.gov.si/…/koronavi…/cepljenje-proti-covid-19/

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00. V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

In še podatki, ki jih lahko spremljate s pomočjo COVID SLEDILNIKA – AKTIVNA POVEZAVA.

STANJE PRI JUŽNIH IN SEVERNIH SOSEDIH

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili le 283 okuženih oseb. V bolnišnicah se zdravi 1082 ljudi, od tega jih je v intenzivni negi 93. Do danes je na Hrvaškem umrlo 5195 osebe, samo včeraj 26.

Avstrija: V Avstriji ob testiranju našli 1197 novih okuženih oseb. Trenutno je v bolnišnici zaradi koronskega virusa 1.586 ljudi (+15). Od tega je skupno 285 (+7) oskrbljenih na oddelkih za intenzivno nego. Za covid-19 je pri naših severnih sosedih doslej skupaj umrlo 8.065 oseb in 39 včeraj.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

