Vrata za svoje kupce odprla IKEA Ljubljana

Ljubljan, 25. februar 2021 – Danes, 25. februarja 2021, je vrata za svoje kupce odprla trgovina IKEA, in sicer prva takšna trgovina švedske družbe v Sloveniji. Za vse, ki niste vedeli naj dodamo, da se nahaja pa se v nakupovalnem središču BTC City v Ljubljani.

Od današnji otvoritvi so iz IKEE sporočili, da pa bo ta zaradi stanja, ki nas ogroža do nadaljnjega poslovala v skladu z epidemiološko situacijo, vključno z nadzorom števila kupcev.

Da bi zagotovili ustrezno varnost za svoje obiskovalce in njihove zaposlene bodo trgovini s pogostim razkuževanjem prostorov. Zato pa se bodo morali vsi obiskovalci, ki bi jih želeli obiskati, predhodno prijavili na naslovu – www.IKEA.si, kjer jim bo omogočen vpogled kdaj in v katerem terminu bodo trgovino lahko obiskati.

No, če se vrnemo k otvoritvi, dodajmo, da so današnjo nekoliko prilagojeno otvoritev, simbolično obeležili tudi z zasaditvijo drevesa s strani Sare Del Fabbro, izvršne direktorice družbe IKEA Jugovzhodna Evropa, Casa Lachaerta, vodje trga IKEA Slovenija, Daga Harteliusa, švedskega ambasadorja za Slovenijo, Zorana Jankovića, župana Ljubljane in Jožeta Mermala, predsednika upravnega odbora družbe BTC.









»Današnja otvoritev trgovine potrjuje zavezanost družbe IKEA Sloveniji in utira pot za nadaljnji poslovni razvoj na našem najnovejšem trgu. Danes, ko se soočamo z izzivi kot nikoli prej, smo navdušeni, da smo lahko pozdravili naše prve kupce v Ljubljani. To, da lahko Slovencem pomagamo uresničiti njihove velike sanje in želje pri življenju doma, je naša največja nagrada in privilegij,« je povedala Sara Del Fabbro, izvršna direktorica družbe IKEA Jugovzhodna Evropa.

Velja poudariti, da je IKEA Ljubljana ena izmed najbolj centralno lociranih trgovin IKEA na svetu. Razteza se na 31.000 kvadratnih metrih in nudi nabor več kot 9.500 dobro oblikovanih, funkcionalnih ter zelo kakovostnih izdelkov, izdelanih na trajnosten način po najnižji možni ceni, ki bodo kupcem na voljo v 52 razstavnih prostorov.

Nov center IKEA Ljubljana je švedska multinacionalka zasnovala na trajnosten način, s sončnimi celicami in zelenimi površini na strehi objekta, geotermalno črpalko za ogrevanje in sistemom za zbiranje deževnice, s čimer želijo v njihovem objektu doseči čim manjšo porabo vode in s tem prispevati k bolj odgovornemu ravnanju z vodo.

Danes je zaživela tudi spletna trgovina IKEA na www.IKEA.si, ki bo kupcem iz vse Slovenije omogočila, da dobijo navdih ter naročijo dostavo izdelkov na dom. Poleg tega je švedski trgovec odprl tudi prevzemno točko v Ikona Centru Maribor, kjer bodo kupci lahko prevzeli na spletu izbrane izdelke po nižji dostavni ceni.













Ko so zapisali v sporočilu za javnost, je celotna vrednost naložbe podjetja IKEA v Sloveniji znašala 90 milijonov evrov. Poleg več kot 500 delovnih mest na področju gradbeništva ustvarjenih tekom gradnje je IKEA zaposlila skoraj 400 delavcev.

No, in še pomemben podatek za zvedave in nakupa željne kupce iz ponudbe IKEA, da bo trgovina odprta med ponedeljkom in petkom od 10. do 20. ure ter v soboto od 9. do 20. ure.

Žal pa njihova restavracija in otroška igralnica Småland v skladu s trenutnimi epidemiološkimi ukrepi ostajata zaprti.

Torej zdaj veste! Vrata torovskega centra IKEA Ljubljana, vas pričakuje, a kot sporočajo, vsaj trenutno po prilagojenem pristopu./LN/Press IKEA