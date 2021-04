Slovenska vrhunska citrarka Janja Brlec se zdaj predstavlja tudi kot pevka

Ljubljana, 7. april 2021 – Slovenska vrhunska citrarka in prvonagrajenka državnih in mednarodnih tekmovanj Janja Brlec želi citre približati širši javnosti kot koncertni instrument velikih razsežnosti in neomejenosti. Zato se je odločila, da se bo začela pojavljati v različnih glasbenih stilih. Pred časom je izdala skladbo Ljubi moj, za katero je sama napisala besedilo, glasbo pa je napisal Harald Oberlechner, ki je eden izmed najpomembnejših citrarjev današnjega časa.

Ravnokar pa je Janja Brlec izdala drugo skladbo – VRNI SE – za katero je besedilo napisal naš izjemni pesnik in pisatelj Feri Lainšček. Glasbo je prispevala Sara Rapotec, aranžma pa Duško-Ute Rapotec.

Velja dodati, da je Janja Brlec glasbilo citre z odliko diplomirala na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Münchnu ter magistrirala na Univerzi Mozarteum v Salzburgu. Nastopila je solistično in v različnih komornih zasedbah na številnih mednarodnih festivalih in koncertih v Avstriji, Italiji, Belgiji, Madžarski, Nemčiji in Hrvaški ter sodelovala z odličnimi glasbeniki kot so orkester Salzburg Mozart Players, Kairos Quartett iz Berlina, Mezzena Quartet iz Italije, Nuška Drašček, Manca Izmajlova, Izidor Erazem Grafenauer, Gal Gjurin, Jure Tori, Aleksandar Kuzmanovski,… Je pa tudi članica Slovenskega citrarskega kvarteta in Dua Kontrario.

Velja dodati še to, da si slovenska vrhunska citrarka in prvonagrajenka državnih in mednarodnih tekmovanj Janja Brlec prizadeva za prepoznavnost citer kot koncertnega instrumenta, zato redno sodeluje s skladatelji in nastopa na koncertnih abonmajih. Piše priredbe, vodi seminarje, mojstrske tečaje in je članica strokovnih komisij na tekmovanjih. In še to! Janja se zadnjih nekaj let izobražuje tudi v petju. Ni kaj, slovenske talente in ustvarjalce, povezane s svetovnimi in domačimi ustvarjalci visoke ravni velja vedno omeniti in predstaviti javnosti. In tako pevka in citrarka Janja Brlec predstavlja novo skladbo z naslovom VRNI SE./Objavo pripravila Alenka T. Seme/Foto: press JB/