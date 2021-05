Ljubljana, 14. maj 2021 – V Slovenijo premierno prihaja pohodniška (trekking) prireditev HIGHLANDER Adventure! HIGHLANDER Adventure je pohodniška avantura, na kateri udeleženci v petih dneh premagajo 100 kilometrov po neokrnjenih naravi, v družbi prijateljev ali sami, in oddaljeni od vsakodnevnih skrbi ter dražljajev. Dogodek doživljajo kot avanturo in izziv samega s seboj. Vse kar potrebujejo nosijo s seboj, organizator zagotovi hrano in vodo na kontrolnih točkah.

Prireditev, ki je zrasla v največjo verigo pohodniških festivalov na svetu, bo pri nas potekala od 10. do 14. julija 2021. Gre za 5 dnevni organiziran daljinski pohod (long distance hike) z izhodiščem v okolici Bohinjskega jezera in zaključkom v Kobaridu. Prireditev je netekmovalne narave, vsak udeleženec »tekmuje« izključno s svojim ciljem, ki je prehoditi 100 km in postati HIGHLANDER.

Slovenska turistična organizacija izpostavlja aktivni oddih kot enega ključnih turističnih produktov slovenskega turizma. Produkt aktivnega doživetja na prostem je med najkonkurenčnejšimi v Evropi in pomembno vpliva na podobo Slovenije kot trajnostne destinacije in se povezuje s produktom športni turizem. Obiskovalcem naše dežele zagotavlja varne, trajnostne in atraktivne izkušnje (vir: STO).

Potek prireditve: Po skupinskem startu pri Bohinjskem jezeru udeleženci hodijo samostojno in vsak v svojem tempu po predvideni poti. Za upoštevanje poti prejmejo zemljevide, prav tako pa se bodo morali v petih dneh oglasiti na vseh petih kontrolnih točkah Udeleženci prespijo v šotorih na priporočenih kontrolnih točkah, , kjer jih organizator oskrbi z vodo in hrano.

Predvidena trasa je dolga 101 kilometer in ima 4870 višinske razlike, podrobno je predstavljena v interaktivnem zemljevidu na tej povezavi. V celoti se izognejo območju Triglavskega narodnega parka. Organizatorji pričakujejo približno 150 udeležencev. Izziv ni tekmovanje, zato časa ne merijo in ni bistveno kdaj se kdo oglasi na kontrolni točki. Pri udeležencih gre za okoljsko zavedne ljudi, prav tako bodo dolžni upoštevati navodila organizatorja za ravnanje z odpadki in obnašanjem v naravi.

Organizator je Športno društvo Outdoor Adventures, katerega člani med drugim sodelujejo pri organizaciji triatlona I feel Slovenia IRONMAN 70,3 v Kopru, Istrskega kolesarskega maratona in mnogih drugih prireditev. Želijo si, da bi pohodništvo v Sloveniji dobilo visokokvaliteten turistični produkt za zahtevnega gosta, ki želi zelene in aktivne počitnice. Tovrstne ponudbe v Sloveniji še ni.

Naziv: I feel Slovenia HIGHLANDER Julian Alps

Kdaj: 10.- 14. julij 2021

Kje: Bohinj – Podbrdo – Tolmin – Kobarid

Kaj: 100 km trekking, ki ga udeleženci premagajo v 3 – 5 dneh, vse kar potrebujejo nosijo s seboj, spijo na prostem, organizator zagotovi hrano in vodo na kontrolnih točkah.

Posebnosti:

prvi dogodek s takim konceptom pri nas;

popolnoma se ujema s strategijo slovenskega turizma Green, Active, Healthy, Outdoor;

del vodilne verige pohodniških festivalov na svetu HIGHLANDER Adventure, ki bo v letu 2021 potekala v 15 državah Evrope in Bližnjega Vzhoda;

poudarek na spoštljivem odnosu do narave;

pripravljalne aktivnosti (webinarji in testni pohod);

z vidika Covid-19 epidemije gre za varen, aktiven dopust v Sloveniji, ki se odvija na prostem brez stika med udeleženci.

PODROBNEJŠE INFORMACIJE – Highlander v svojem bistvu poudarja spoštljiv odnos do narave, skrb za okolje, filozofijo »leave no trace« in minimalizem, kar se jasno izraža v pravilih dogodka (predstavljena so v nadaljevanju). Temu primerna je tudi organizacija prizorišč. Stremijo k lokacijam, še posebej kontrolnih točk, ki niso v urbanih središčih, vendar hkrati dovolj blizu naselij, cest in gozdnih poti, kjer omogočajo ustrezno organizacijo in izvedbo aktivnosti. Tudi pri ureditvi točk stremijo k minimalizmu, zato se postavljajo zgolj minimalno potrebni pogoji za izdajo hrane, pijače in osebne higiene.

DODATNE AKTIVNOSTI – Pred prireditvijo bodo organizirani testni pohod in trije spletni seminarji, ki bodo udeležence bolje pripravili na preizkušnjo in bodo koristni tudi za širše občinstvo.

WEBINARJI

• Fizična priprava na celodnevne in večdnevne ture – sredi maja 2021 z Damjanom Čanžkom

• Oprema pohodnika in vedenje v naravi – konec maja 2021

• Prehrana pohodnika na celodnevne in večdnevne ture – začetek junija 2021

INFO DAN na spletu in TESTNI POHOD

• 25.5.2021 Splošen info dan na spletu (Zoom)

