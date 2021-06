Od danes do nedelje 26. Slovenski dnevi knjige in Sejem na zraku!

Ljubljana, 16. junija 2021 – Od danes 16. junija in vse tja do nedelje, 20. junija, bo vse v znamenju knjige. Gre za znano prireditev Slovenski dnevi knjige, ki je vseslovenski festival, kateri se vsako leto odvija v Ljubljani in v partnerskih mestih (tokrat so to: Brežice, Sežana, Maribor, Koper, Slovenske Konjice, Lenart, Ormož, Rogaška Slatina, Novo mesto, Celje, Šentilj …).

Čeprav je dogajanje v jedru festivala namenjeno slovenski literaturi, se skozenj prepletajo različne umetniške prakse, ki obiskovalcem nudijo poglobljen vpogled v literaturo. Med cilji festivala so ozaveščanje bralne kulture, neposreden stik publike z izvirnimi avtorji različnih generacij ter opozarjanje na dosežke slovenskega leposlovja. Festival v svoj fokus postavlja različne aktualne tematike in širi izbor akterjev, delujočih na področju kulture, pri tem povezuje različne generacije ljubiteljev literature, avtorje in založnike in je priljubljena točka srečevanja ob knjigi.



Po lanski, virtualni izvedbi, se festival tokrat ponovno vrača v živem formatu (na spletni strani www.dneviknjige.si pa bo omogočen tudi spletni prenos dogajanja v živo), ki bo zaživel med 16. in 20. junijem in sicer na Vrtu Lili Novy Društva slovenskih pisateljev, kjer bo obiskovalcem na voljo pester festivalski program.













Ob festivalskem dogajanju bodo Slovenski dnevi knjige prav tako ponudili živi knjižni sejem, Sejem na zraku, ki bo v organizaciji pisarne Ljubljane – Unescovega mesta literature, na vrtu Društva slovenskih pisateljev potekal tri dni, skozi celotni vikend (med 18. in 20. junijem) ter bralstvu ter zainteresirani javnosti ponudil poseben izbor knjig (iz programa več kot 50 različnih založb), med njimi tudi knjižne novosti, s sejemskimi popusti. Sejem na zraku bo potekal tudi pred knjigarno Libris v Kopru (med 16. in 19. junijem), pred knjigarno Antika v Celju (med 16. in 19. junijem) in pred knjigarno Goga v Novem mestu (med 15. in 19. junijem).



26. Slovenskih dnevih knjige, ki bo potekal v živo, na vrtu Društva slovenskih pisateljev – Tomšičeva ulica 12, vsak dan med 10. in 21. uro ter na knjižnem – Sejmu na zraku, med 18. in 20. junijem, od 10. do 20. ure. Več o letošnjem programu (podroben program po dnevih in opisi dogodkov) na spletni strani Slovenskih dnevov knjige (aktivna povezava)./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/ Foto: arhiv LN