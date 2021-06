ZPS pripravil test izdelkov za varnejše sončenje

Ljubljan, 28. junij 2021 – Ne glede na to, kje boste preživeli poletje, je zaščita pred sončnimi žarki obvezna sporočajo iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS). Potrošniške organizacije so letos ponovno preizkusile številne izdelke za odrasle, ki obljubljajo visoko stopnjo zaščite pred soncem. Dobra novica: izbirate lahko med dobrimi izdelki za malo denarja. A med njimi so razlike: največje so v učinkovitosti vlaženja. Negativno presenečenje testiranja so tokrat izdelki v obliki pršila.

Kot poudarjajo na ZPS, so že prejšnja leta na praktičnem delu testa ugotavljali, da je njihova največja težava neenakomerna porazdelitev, zato jih je treba za učinkovito zaščito na kožo nanesti dvakrat. A tokrat se težave niso pokazale le pri uporabi, ampak tudi v laboratoriju – pri meritvah učinkovitosti zaščite pred UVB-žarki in pri preverjanju ustreznega razmerja med UVB- in UVA-zaščito. Razmerje mora biti najmanj 3 : 1, kar pomeni, da mora biti pri izdelku z označenim zaščitnim faktorjem 30 zaščita UVB najmanj 30, UVA pa najmanj 10.

Octocrylen pod drobnogledom – Izdelki za zaščito pred soncem so lahko tudi okoljski in zdravstveni problem. Raziskovalci s pariške univerze Sorbona so lani ugotovili, da se v kozmetičnih izdelkih, ki vsebujejo octocrylene, pri višjih temperaturah začne sproščati benzophenone, ki škoduje zdravju in pospešuje staranje. Žal je bilo v raziskavo vključenih premajhno število izdelkov, da bi to lahko z gotovostjo dokazali. A kot poudarja Boštjan Okorn, vodja testiranja pri Zvezi potrošnikov Slovenije, potrošnikom svetujejo, da če se želijo izogniti izdelkom, ki vsebujejo octocrylene, naj izberejo izdelek brez tega filtra. Ta podatek bodo potrošniki našli na INCI seznamu. Nekateri proizvajalci dejstvo, da v izdelku ni te kemikalije, posebej izpostavijo na embalaži.

Dobro je vedeti !

Ali izdelek, ki je ostal od lanskega leta, še nudi zaščito pred soncem?

Če je izdelek normalne konsistence, videza in vonja, je še vedno učinkovit. Kemikalije, ki delujejo kot zaščitni faktor, so namreč izredno obstojne. Na testu, ki so ga izvedele potrošniške organizacije, se je izkazalo, da je učinkovitost še vedno takšna, kot zagotavlja proizvajalec. Seveda pa zavrzite izdelke, katerih sestavine se med seboj ločijo ali imajo nenavaden vonj.

Kaj pomeni oznaka »vodoodporno«?

Potrošniške organizacije so kritične do te oznake in so že pred štirimi leti na testih prenehale preverjati, ali je trditev resnična. Proizvajalci lahko trdijo, da je izdelek »vodoodporen«, če po dveh 20-minutnih kopanjih še vedno ponuja polovico prvotno označene zaščite. Ponovno je treba poudariti, da zaščito zmanjšujejo vsako kopanje, brisanje in znojenje, zato lahko takšna navedba vzbuja lažno varnost.

Ali oznaka »wet skin« (mokra koža) pomeni, da je izdelek »vodoodporen«?

Ne. Najprej: ni uradnega dogovora o tem, kaj navedba pomeni. Največkrat pa proizvajalci tako označijo izdelek, ki se dobro porazdeli na koži, tudi če je ta mokra.



Rezultati testa bodo objavljeni v reviji ZPStest 7-8/2021, ki izide 8. julija 2021, že danes pa so rezultati dostopni na spletni strani Zveze potrošnikov Slovenije. Na tej povezavi (prost dostop) pa je zbranih že več koristnih informacij še sporočajo iz ZPS./LN/ZPS/Foto: le ponazoritvene