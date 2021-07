Vas zanima 42 predlogov brezmejnih doživetij konec tedna okoli Slovenije?

Ljubljana, 18. julij 2021 – Založba Mladinska knjiga je nedavno na knjižne police postavila knjigo z naslovom Najlepše stvari so blizu – 42 brezmejnih doživetij za konec tedna okoli Slovenije. Gre za predstavitev 42 brezmejnih doživetij, ki jih je pripravil avtor Igor Drnovšek. Gre za človeka, ki svoj čas rad preživlja v naravi na potepanju po različnih krajih tako doma kot v tujini in pri tem išče doživetja, s katerimi v sebi in drugih odkriva tisto, na kar v stresnem vsakdanu radi pozabim.

No, in ker smo v času dopustov, ki morda zahtevajo pohajkovanje po svoje, je prav, da predstavimo zanimiv in koristen priročnik za vse, ki se radi sproščeno sprehajajo po senčnih gozdovih, kopajo v kristalni jezerski vodi, vonjajo cvetoča polja sivke ter tako ali drugače prestopajo meje in obiščejo zanimive kraje nam sosednjih držav.

Za vse, ki zanimivih potopisnih napotkov Igorja Drnovška ne poznate, dodajmo, da je Drnovšek, s pomočjo Mladinske knjige, že leta 2018, v knjigi z naslovom “Najlepše stvari so zastonj” predstavil 42 doživetij po Sloveniji. V najnovejši knjigi z naslovom Najlepše stvari so blizu, pa razgrne 42 predlogov brezmejnih doživetij za konec tedna, in sicer onstran slovenskih meja, in sicer v Avstriji, Madžarki, Hrvaški in Italiji.

Avtor že z naslovom knjige sporoča, da se za neobičajna doživetja, nova védenja ter srečanja z zanimivimi ljudmi ni treba vedno odpraviti v tisoče kilometrov oddaljene kraje. Pri izboru izletov pa ga je vodila predvsem želja po spoznavanju malo manj obiskanih predelov naše soseščine.







V knjigi, ki je tudi popotniški priporočnik, avtor bna zanimiv in poljuden, predvsem pa informativen način predstavi kraje, ki nas »pokličejo« ob vsakem letnem času – »Seznam krajev in doživetij je raznovrsten. Res je, da nekateri izleti zahtevajo nekaj telesne pripravljenosti in izkušenj, večina pa je takšnih,ki so dostopna vsakomur.

Pomembno je, da vse kraje glede na njihovo oddaljenost lahko obiščemo ob koncu tedna. Nekaj izletov je povezanih z letnimi časi, večina med njimi pa nas pravzaprav lahko ‘pokliče’ kadarkoli. Državne meje se očitno sproščajo in če nam uspe sprostiti še omejitve v naših glavah, ki nas včasih priklenejo na dvorišča, bo počasi zmanjkalo tudi izgovorov, zaradi katerih se morda ne odpravimo odkrivat novih svetov v naši bližini,« spodbuja Igor Drnovšek in doda aktualni namig za vroče dni: »Sam bi se v poletni vročini morda odpravil v Rezijo. Pred dnevi sem v središču Saurisa (najvišje ležeča vas v Furlaniji) srečal Oresta iz Solbice, ki še živi staro tradicijo brusačev iz Rezije. Pogovor z njim me je spomnil na gozdno samoto, ki jo lahko doživiš na tamkajšnjih gorskih poteh, pa na hlad bistrih voda v dolini …«

No, dodajmo še to, da je 42 predlogov brezmejnih doživetij ob odlični tekstovni in fotografski predstavitvi opremljenih tudi s qr kodami, tako da pride do izraza tudi vaš znameniti »pametni – spremljevalec«. Če ga nimate pa tudi ne bo nič narobe, saj je avtor poskrbel, da se boste ob obisku njegovi vam posredovanih 42 predlogih brez težav znašli.

Seveda, velja dodati še to, kar se tiče vaše denarnice, in sicer, da boste za »tihega« a pametnega vodnika za 42 brezmejnih doživetij za konec tedna okoli Slovenije, morali iz nje porabiti 29,99 evra. In kaj zdaj? Se ve! /Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Fotografije: Ljubljanske novice/