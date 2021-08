Le še nekaj dni za prijavo za Nagrado za najboljšo inovacijo iz javno-raziskovalnih organizacij

Ljubljana, 26. avgust 2021 – Iz Instituta Jožef Stefan, ki je slovenski javni raziskovalni zavod, ki zbira, ustvarja in širi naravoslovno in tehniško znanje sporočajo, da je na voljo le še nekaj dni, to je do 31. avgusta 2021, se raziskovalci lahko prijavijo na nagrado za najboljšo inovacijo iz javno-raziskovalnih organizacij. Nagrada v vrednosti 2.500 EUR bo podeljena v okviru 14. Mednarodne konference za prenos tehnologij, ki bo potekala 7. in 8. oktobra 2021.

Nagrada se podeljuje avtorjem tehnologij z največjim komercialnim potencialom. Cilj razpisa je vzpodbuditi prenos tehnologij iz javnih raziskovalnih organizacij v gospodarstvo na vseh področjih naravoslovnih znanosti. Na razpis se lahko prijavijo avtorji inventivnih in inovativnih tehnologij, ki imajo idejo o komercializaciji te tehnologije in jo bodo predstavili na konferenci. Člani komisije za izbiro zmagovalca so priznani mednarodni strokovnjaki za prenos tehnologij in financiranje inovativnih projektov. Razpis je dostopen tu.

Na lanskoletni konferenci je prvo nagrado za najboljšo inovacijo iz javno-raziskovalnih organizacij prejela združena ekipa raziskovalcev Instituta »Jožef Stefan« (IJS), Univerze v Ljubljani (UL) in Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) v sestaviGregor Primc (IJS), Arijana Filipić (NIB), Rok Zaplotnik (IJS), Miran Mozetič (IJS), Ion Gutierrez-Aguirre (NIB), David Dobnik (NIB), Matevž Dular (UL) in Martin Petkovšek (UL).Prvo mesto so osvojili s predstavitvijo inovacije »VirOut«, ki lahko v velikem obsegu, na okolju prijazen način, učinkovito uničuje v vodi prisotne škodljive mikroorganizme.

Drugo nagrado pa so prejeli Marija Vukomanović, Srečo Škapin in Danilo Suvorov z IJS za tehnologijo, ki z uporabo funkcionaliziranega zlata nadomešča uporabo okolju neprijaznega srebra pri izdelavi protimikrobnega, neizpirnega tekstila.

Lanskoletni slavnostni govorec in član komisije za izbor nagrajencev, priznani strokovnjak za prenos tehnologij, dr. Jeff Skinner iz London Business School je v sodelovanju s Centrom za prenos tehnologij in inovacij, ki konferenco organizira, Gregorju Primcu predlagal sodelovanje pri komercializaciji tehnologije ter pripravi študije primera na podlagi česar je bil Primc povabljen tudi k predstavitvi primera in predavanju v tujini.

Nagrada se podeljuje nepretrgoma od leta 2009. Organizator, Center za prenos tehnologij in inovacij z Instituta “Jožef Stefan” je doslej za nagrade prispeval že 56.000 EUR. Seznam vseh dosedanjih nagrajencev: http://ittc.ijs.si/past-awards/