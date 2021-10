ZPS svetuje: Ne zaupajte neznancem na spletu in v mobilnih aplikacijah

Ljubljana, 14. oktober 2021 – Spletne prevare so pestre in raznovrstne. Vedno več je primerov, ko potrošnike nagovarjajo neznanci preko spleta ali različnih mobilnih aplikacij in se izdajajo, na primer za predstavnike banke. Bodite izredno previdni, saj lahko izgubite veliko denarja!

Pristopi so različni, skupno pa je prevarantom to, da skušajo pridobiti žrtvino zaupanje. Ne glede na to ali se izdajajo za predstavnike podjetja (plačilne ali pogovorne aplikacije, banke ipd.) – ali pa skušajo, kot pri klasičnih spletnih prevarah, navezati oseben, včasih tudi romantičen odnos, je njihova taktika podobna.

Pomembno je vedeti, da banka ali drug ponudnik plačilnih ali drugih spletnih storitev, od vas nikoli ne bo zahteval posredovanja občutljivih podatkov po telefonu ali elektronski pošti, opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Na ZPS pa tudi poudarjajo, da nikoli nikomur ne posredujte uporabniških imen, gesel, podatkov o plačilnih karticah in podobno. Ne le, da se bi s tem podatke posredovali prevarantom, prestreže jih lahko tudi kdo drug, ki je vdrl v vašo spletno pošto in dostop do vsebine. Ali je kdo vdrl v vaš elektronski poštni nabiralnik, lahko preverite na spletnem mestu Have i been pwned?. Utegne se zgoditi, da boste neprijetno presenečeni.

Nikoli nepoznanim osebam ne dovolite vstopa v svoj računalnik

Tudi če se oseba izdaja za predstavnika podjetja, katerega storitve uporabljate, mu nikoli ne dovolite vstopa v vaš računalnik prek programov, ki omogočajo oddaljen dostop (na primer TeamViewer).Dostop preko teh orodij dovolite le ljudem, ki jih poznate, in strokovnemu osebju, ki na vašem delovnem mestu skrbi za tehnično področje in vam mora na daljavo kaj urediti na računalniku. In nikomur drugemu!

Še bolj pomembno je, da če komu dostop dovolite, v času, ko je “v vašem računalniku”, ne vstopate v spletno banko, saj mu s tem omogočite dostop do vseh vaših sredstev. Še večji alarm naj se vam prižge, če vam ta oseba zatemni računalniški ekran, da ne vidite, kaj se na napravi dogaja.

Pri ZPS opozarjajo, da morate biti pozorni tudi na lažno elektronsko pošto, kjer od vas preko povezave v sporočilu goljufi pripeljejo na lažno spletnega mesta, ki je lahko zelo podobno pravemu – lahko se razlikuje le po naslovu URL naslovu (tega preverite tako, da končnico za aktivizacijo elektronskega naslova vnesete v iskalnik in tam vidite, a ima ta sploh verodostojno vsebino in verodostojne podatke), zato ga vedno preverite, preden se kamorkoli vpišete. ZPS je prevarah tudi več informacij o spletnih prevarah, ki jih najdete na tej aktivni povezavi – Varni na internetu./LN/ZPS