ZPS z akcijo »Vem več«« opozarja, kako je z nakupi na obroke

Ljubljana, 15 oktober 2021 – Kupujete kurjavo? So otroci prerasli zimsko garderobo? Pralni stroj se je pokvaril? Finance vam ne dopuščajo nakupa z gotovino, zato se odločate za nakup na obroke? Če je odgovor da, je dobro vedeti, katere pravice ima potrošnik v primeru nakupa blaga na obroke, tudi katere zakonsko obvezne informacije mora pogodba vsebovati.

Dobro pa je vedeti tudi (predvsem, če se prenagli z nakupno odločitvijo), da ima ne glede na vsebino pogodbe, potrošnik pravico odstopiti od pogodbe, če to pisno sporoči prodajalcu v petnajstih dneh po podpisu pogodbe. Pravica do odstopa od pogodbe na obroke ni odvisna od tega, ali je potrošnik nakup opravil preko spleta ali v fizični trgovini.

Prodaja na obroke je urejena v posebnem poglavju Zakona o varstvu potrošnikov in jo je treba ločiti od kreditne pogodbe.

Pogodba mora biti vedno sklenjena v pisni obliki ter vsebovati vse zakonsko obvezne informacije. Poleg končne cene izdelka, gre med drugim za naslednje informacije:

skupen znesek vseh obročnih odplačil, vključno s tistim, kar je bilo plačano ob sklenitvi pogodbe

znesek posameznih obrokov

število obrokov ter

roki za njihovo plačilo.

»Če zgoraj omenjenih in drugih obveznih informacij (npr. o pravici do predčasnega poplačila obrokov brez obresti in pravici do odstopa v 15 dneh) ni navedenih v pogodbi, lahko potrošnik od pogodbe odstopi,« opozarja Matjaž Jakin iz Zveze potrošnikov Slovenije in dodaja: »Potrošnik pa lahko v vsakem primeru odstopi od pogodbe, če to pisno sporoči prodajalcu v petnajstih dneh po podpisu pogodbe.«

Ko pride do prekinitve pogodbe

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mora vrniti prodajalcu blago v stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko mu je bilo izročeno, in mu dati povračilo za njegovo uporabo vse do razveze pogodbe.

Prodajalec pa mora vrniti vse prejete obroke z zakonitimi obrestmi od dneva, ko jih je prejel, in potrošniku povrniti nujne stroške, ki jih je imel za blago.

Na ZPS opozarjajo, naj bo vsaka odločitev za nakup na obroke dobro premišljena. Če potrošnik zamuja s plačilom obrokov, lahko prodajalec pod določenimi pogoji zahteva, da potrošnik v petnajstih dneh poplača celoten preostanek kupnine.

Če pa želite vedeti več o svojih pravicah ZPS pripravlja spletno delavnico!

Ta naj bi zagotovilo veliko koristnih informacij o pravicah potrošnikov – Več na www.vemvec.si . Kdaj: 28. oktobra 2021 ob 16.30. uri. Ne pozabite: udeležba je brezplačna, prijava pa obvezna na tem naslovu so še sporočili iz ZPS – https://vemvec.si/index.php/pravice-potrosnikov/166-brezplacen-webinar-pravice-potrosnikov-in-kako-jih-uveljavljati-4