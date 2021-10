Kako je LIBE v Sloveniji preverjal stanje demokracije in državljanskih svoboščin

Ljubljana, 16. oktober 2021 – Delegacija odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE), ki je v Sloveniji zadnje tri dni preverjala stanje demokracije in državljanskih svoboščin ter drugih ne prilagoditev EU merilom je včeraj zaključila svoje »poslanstvo« (beri nadzor).

A velja dodati, da jih je morda tridnevno “poglobljeno” proučevanje nereda v Sloveniji le nekoliko zmedlo, saj ob zaključku niso mogli takoj sporočiti tega, kar so imeli pripravljeno, da bodo sporočili slovenski javnosti, no pa tudi nekaj “onim” v Bruslju. Namreč evropski parlamentarci so ugotovili, da je v Sloveniji, obstaja stanje delitev, a ne smemo le na levi ali desni pol, ampak tudi delitev naroda na “naše (njihove) in vaše”.

Delegacija, ki je vodila evropska nizozemska poslanka Sophie in ‘t Veld zdaj noče priznati, da je prišla podpret “njihove”, saj je večina “predstaviteljev” t. i. nereda v Sloveniji, na različnih področjih, kar je bila osnova na predpostavki, da se z “podpornim inšpekcijskim pregledom” okrivi sedanjo desno politiko. A tudi, če so t.i. , nevzdržna stanja v Slovenji smeli opredeljevati in definirati izbranci je odbor Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE), pod taktirko nizozemske evropske poslanke Sophie in ‘t Veld na koncu moral le nekoliko popusti in dati tudi besedo ljudem, ki so upajo povedati, da v evropski provinci, za kar nas imajo v EU, ni vse tako »grdo«, kot so hoteli povedali le nasprotniki sedanje vlade.

O tem, kar si je v skrivne beležke zabeležila “inšpekcija” evropskih poslancev, ne vemo, ker niso, dovoli snemati komunikacijo med njimi in slovenskimi predstavniki. Ekipe pod taktirko evropske nizozemske poslanke Sophie in ‘t Veld namreč trdi, da to v pri njih ni v navadi. Zato velja, da ne bomo prehitro zaključevali, počakati na poročalo, ko bodo “inšpektorji” spesnili v Bruslju in nas nato obvestili, kaj so videli in slišali ob svojem obisku v evropsko-balkanski provinci.

In še to, da ne pozabimo! Plehko tvitanje PV Janša ni bilo potrebno, celo več bilo je neumestno in škodljivo za Slovenijo!

Zaključni stavek o t. i. inšpekcijskem nadzoru evropskih poslancev iz Bruslja in Strasbourga…

V njem velja zapisati, da imajo v Bruslju Slovenijo za svojo provinco, ki jo velja nadzirati, če ta ravna tako, kot to od njih zahtevajo poslanci jedrnih držav. No, je pa res tudi to, da se naš PV, ki se s takšnim pristopom ni strinjal, a je to našim gostotam iz Bruslja in povedal (tvital) na ne prav diplomatski način, kar zagotovo ni primerno, če želimo biti več, kot smo bili v času juge.

No, morda pa je bila komunikacija PV taka zato, ker ima izkušnje še iz časov, ko je bila Slovenija, misleč, da je samostojna republika, bila le balkanska provinca nekdanje Jugoslavije. To pa, kot vse kaže postaja tudi zdaj, ob tem, da je zdaj tudi provinca EU in ne suverena članica EU. Članica, ki sme imeti pravico, da svojega lastnega stališča.

Tako pa je “kontrolno inšpekcijski obisk” evropskih poslancev objavila naša nacionalna televizija….