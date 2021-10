32. izdaja mednarodnega festivala Liffe razkriva svoj program

Ljubljana, 21. oktober 2021 – Danes, 21. oktobra, torej dvajset dni pred začetkom 32. mednarodnega festivala Liffe so organizatorji festivala pod taktirko programskega direktorja Simona Popka razkrili, kaj bo ponudil letošnji festivalski program med 10. in 21. novembrom.

V uvodu tudi Popek ni mogel mimo zloglasnega virusa in PCT pogojev. “Dejstvo je, da v PCT- pogojih nihče ne uživa, ampak če želimo v pravo normalnost, je treba izbrati. To ni izbira med Neovo modro in rdečo pilulo, temveč med domačim in javnim kinom” je povedal programski direktor, preden se je lotil razkrivana programa.

No, pred tem je še dodal, da je bil lanski 31. festival eksperiment, ko se je spoznavalo kako se bo občinstvo odzvalo na možnost ogleda filmov prek spleta.

Letošnja izdaja bo še hibridna. Liffe bo imel v skupnem seštevku več kot 80 celovečernih filmov. Trenutno kaže, da se bo na VOD-u ponudilo več kot 15 filmov (čeprav se o tem še dogovarjajo). Torej bistveno manj kot lani, ko festivala v fizični obliki sploh ni bilo, VOD–pravice lahko dobili samo za 25 filmov.

Odprtje festivala/ 10. novembra, ob 19.30 – Linhartova dvorana

Uvodni film 32. Liffa bo pravi moški režiserke Marie Schrader. Gre za tragikomično zgodbo o znanstvenici Almi, ki privoli v sodelovanje pri nenavadnem eksperimentu. Alma je zaposlena v slovitem Pergamonskem muzeju v Berlinu. Da bi si zagotovila finančna sredstva za raziskave, privoli v sodelovanje pri nenavadnem eksperimentu. Tri tedne mora sobivati s humanoidnim robotom, ki naj bi se v tem času preobrazil v Alminega idealnega partnerja. Tako spozna Toma, čednega robota v človeški podobi, ki je ustvarjen za to, da jo osreči. Gre lahko kaj narobe?

Film je prejel nagrado za najboljšo žensko vlogo na Berlinskem festivalu in štiri priznanja na Nemških filmskih nagradah (najboljši film, režija, scenarij in ženska vloga).

No, in nato se bo začelo….

Festivalski sklopi

Perspektive, uradni tekmovalni sklop mladih režiserjev za nagrado vodomec Telekoma Slovenija, d.d.

Predpremiere, filmski vrhunci, odkupljeni za predvajanje po Sloveniji.

Kralji in kraljice, dela prepoznavnih in nagrajevanih mojstrov sodobnega filma.

Panorama svetovnega filma, festivalski favoriti s petih celin.

Ekstravaganca, t. i. polnočni kino, prinaša raznovrstne, drznejše in žgečkljive vsebine.

Kinobalon,sklop za gledalce od 5. do 14. leta; v sodelovanju s Kinodvorom.

Fokus: Novi gruzijski film

Retrospektiva: Prepovedane ženske

Posvečeno: Belmondo

Evropa na kratko, tekmovalni program kratkih filmov.

Nagrade

Vodomec, nagrada režiserju najboljšega filma sklopa Perspektive po izbiri mednarodne žirije; podeljuje glavni pokrovitelj Telekom Slovenije, d.d.

Zmaj, nagrada občinstva

FIPRESCI, nagrada mednarodne žirija svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev

Nagrada za najboljši kratki film

Nagrada Art kino mreže Slovenije

Nagrada mladinske žirije Kinotrip

Žirije

Mednarodna žirija za nagrado vodomec

Zsófia Ruttkay je diplomantka SZFE in ELTE, nato se je uveljavila kot scenaristka režiserja Györgya Pálfija. Je avtorica z nagrado Sundance-NHK ovenčanega scenarija za film Taksidermija ter je bila pristojna za dramsko zgodbo filmov Hukkle, I’m Not Your Friend, Gospodov glas in Zadnji rez – Dame in gospodje. Med čakanjem na sredstva za druge projekte deluje kot poklicna dramaturginja (Ruben Brandt, The Collector, Kills on Wheels, Entropia idr.) in izvedenka za izboljšavo scenarijev ter na FREE SZFE in MOME poučuje pisanje filmskih scenarijev.

Leyla Yılmaz je bila rojena v turški Bursi. Po diplomi na oddelku za arheologijo in umetnostno zgodovino Univerze v Istanbulu leta 1995 je v produkcijskih podjetjih sodelovala pri snemanju oglasov za številna velika mednarodna podjetja. Da bi zanimanje za filmsko umetnost nadgradila v poklicno delo, je študirala film na Univerzi v New Yorku. Leta 2011 je napisala in režirala A Handful of Sea, svoj celovečerni prvenec. Po več nagradah na festivalih po svetu je film za Evropo odkupila HBO. Leta 2015 je začela pisati scenarij za drugi celovečerni projekt Not Knowing, 2020 pa dokončala produkcijo. Osvojil je številne nagrade na treh od štirih velikih turških festivalov, v Antalyi, Ankari in Adani.

Sebastian Cavazza (1973, Kranj) se je leta 1992 vpisal na AGRFT ter študij dramske igre in umetniške besede končal v letniku Mileta Koruna in Matjaža Zupančiča. Pozneje se je vpisal še na podiplomski specialistični študij igre in filmske režije. Že kot študent je prejel Severjevo nagrado za vlogi v študentskih uprizoritvah Gospodična Julija in Kralj Lear. Med 1998 in 2007 je bil zaposlen v Slovenskem mladinskem gledališču. Leta 2007 se je podal na svobodno umetniško pot, igral je v več slovenskih gledališčih. Hkrati je nastopil v številnih slovenskih in tujih filmih. V glavnih vlogah med drugimi v filmih Balkanska ruleta Zdravka Barišića, Adrian Maje Weiss, Kratki stiki Janeza Lapajneta, Moški ne jočejo Alena Drljevića, Ederlezi vzhaja Lazarja Bodrože, Gajin svet Petra Bratuše. Nastopil je tudi v številnih slovenskih in tujih televizijskih filmih in nadaljevankah (Jezero, Sence nad Balkanom, Besa). Od leta 2010 je član igralskega ansambla MGL. Na ljubljanski AGRFT predava igro pred kamero.

Žirija za najboljši kratki film

Jožko Rutar je filmski producent, ustanovitelj in direktor produkcijske hiše SPOK Film. Po diplomi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je deloval kot producent kulturnih dogodkov, plesnih predstav in filmov. Med letoma 2011 in 2016 je bil direktor Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS. Je diplomant mednarodnega producentskega izobraževanja EAVE in njegov nacionalni predstavnik. Deluje tudi kot visokošolski predavatelj filmske produkcije, je predsednik strokovno posvetovalnega telesa kolektivne organizacije AIPA in član Evropske filmske akademije.

Marina D. Richter je beograjska filmska kritičarka, svetovalka za scenarij, novinarka in pisateljica, ki deluje na Dunaju. Je ustanoviteljica (2018) in glavna urednica spletne platforme Ubiquarian, specializirane za kratke filme in dokumentarce. Od leta 2020 je članica programskega odbora NIFFF (Mednarodni festival fantastičnega filma v Neuchâtlu), od 2021 pa tudi programskega odbora azijskih kratkih filmov NIFFF.

Asja Krsmanović je bila rojena leta 1988 v Sarajevu. Diplomirala je iz dramaturgije na Akademiji dramskih umetnosti v Sarajevu. Kot dramaturginja je sodelovala pri številnih gledaliških produkcijah ter nekaterih radijskih in televizijskih projektih. Na Sarajevskem filmskem festivalu deluje kot programska vodja tekmovalnega sklopa, tekmovalnega sklopa kratkega filma in fokusa, od leta 2017 kurira študentski tekmovalni program.

Žirija Art kino mreže Slovenije

Neža Mežan že vrsto let sodeluje z Mestnim kinom Domžale. Prav zaradi kakovostnih filmov evropske in svetovne produkcije je začela razvijati svoj kritični pogled, ki ga je izpopolnjevala tudi na delavnici filmske kritike pod mentorstvom Matica Majcna, letos pa se je prvič udeležila seminarja Sofia Innovation Lab, ki vsakoletno poteka v okviru Mednarodnega filmskega festivala v Sofiji. Sodeluje tudi pri izvedbi filmskovzgojnih programov v Mestnem kinu Domžale.

Matej Patljak je filmski poznavalec, neodvisni novinar, poročevalec z največjih svetovnih filmskih festivalov, umetniški vodja, strokovni sodelavec in programski direktor kino verige Radi imamo kino (Kino Rogaška, Kino Slovenska Bistrica, Kino Brežice in Kino Sevnica), voditelj, moderator in organizator filmskih premier.

Samo Seničar se s filmom ukvarja od leta 2010, ko je postal programski vodja Mestnega kina Metropol v Celju, prvega art kina v Sloveniji, hkrati skrbi tudi za filmsko vzgojo, ki predstavlja pomemben del Metropolovega programa. Bil je član žirij na festivalih, kot so v Karlovih Varih, Festival slovenskega filma v Portorožu, v Sarajevu in mednarodni filmski festival CineFest Miškolc. V letih 2017 in 2018 je bil programski vodja Festivala evropskega in mediteranskega filma v Piranu.

Izbor filmov za nagrado Art kino mreže Slovenije

Bergmanov otok (Bergman Island), Začetek (Dasatskisi), Junak (Ghahreman), O naključju in domišljiji (Gûzen to sôzô), Ahedino koleno (Ha’berech), Pravi moški (Ich bin dein Mensch), Jagnje (Lamb), Nemirni (Les intranquilles), Mala mama (Petite Maman)





Kinotripova mladinska žirija

Člani žirije si bodo ogledali pet celovečernih filmov iz različnih programskih sklopov, ki prikazujejo zgodbe njihovih (filmskih) vrstnikov oziroma se dotikajo tem, pomembnih za mlade. Med njimi bodo izbrali najboljšega in ga razglasili na sklepni prireditvi festivala. Na posameznih projekcijah nominiranih filmov bodo poskrbeli tudi za zanimive uvode.

Kinotripovo mladinsko žirijo letos sestavljajo tri članice 6. Kinotripovega filmskega kluba, ki so sodelovale pri zasnovi in izvedbi 6. mednarodnega filmskega festivala Kinotrip: Zoja Eva Bartolj, Eneja Golob Džananović in Brina Gramc.

Nominirani filmi: Morena, Kje je Venera, Atlantida, Chiara, Dogodek

Zmaj – nagrada občinstva

Glasovanje po ogledu filmov

Gledalci ocenijo film s točkami od 1 do 5 ter glasovalni listič oddajo v skrinjico pri izhodu iz dvorane.

Glasovanje s sporočili SMS

Do 6. ure zjutraj sprejemamo ocene filmov tudi na telefonsko številko 2929.

V sporočilo je treba zapisati: LIFF (presledek), šifro filma (presledek) in oceno od 1 do 5.

Šifra filma je na vstopnici in spletni strani http://www.liffe.si.

Z iste telefonske številke lahko za posamezen film gledalci glasujejo le enkrat.

Glasujejo lahko naročniki storitev mobilnega omrežja Telekoma Slovenije ter uporabniki Mobi, Izi, Spar Mobil, Hip mobil in Me2. Poslana sporočila so obračunana po veljavnem ceniku operaterja.

Glasovanje z SMS-sporočili je omogočil glavni pokrovitelj festivala Telekom Slovenije, d.d.

Glasovanje sproti objavljamo na http://www.liffe.si.

Spremljevalni program

Pogovori s filmskimi ustvarjalci in festivalskimi gosti



Pionirski dom na 32. Liffu

SR, 10. novembra, od 16. do 18. ure

Filmska delavnica

Od 8. leta

Posneli bodo kratek akcijski prizor, v katerem bodo imeli glavno vlogo udeleženci delavnice, in nastale posnetke zmontirali v aktivno sekvenco.

SR, 17. novembra, od 16. do 18. ure

Delavnica animiranega filma

Od 6. leta

Pobližje se bomo lahko seznanili z risano animacijo, ki bo ustvarjena z aplikacijo Flipaclip; naložili pa si jo boste lahko na svoje telefone ali tablice.

Dvorana E3, Cankarjev dom, prijave: kultura@pionirski-dom.si

PE, 12. novembra, ob 19. uri

Podoba-Glasba

7. Mednarodni tekmovalni program glasbenih videospotov

Javna predstavitev najboljših videospotov leta: Hania Rani: F Major; Waze & Odyssey, George Michael, Mary J. Blige & Tommy Theo: Always; FKA twigs: Sad Day; Kelly Lee Owens ft. John Cale: Corner Of My Sky; Idles: War; Duck Sauce: Mesmerize; Maslo černogo tmina: Nevedomi mir; Monolink: The Prey; NF: Story; MYD: Let You Speak

Dvorana E1–2, Cankarjev dom, vstop prost

PO, 15. novembra, ob 10. uri

Režiserke na ustvarjalni poti

Predavanja, pogovori

V prvem delu bodo predstavljeni pregledali, kaj so do danes mehki ukrepi spodbujanja uravnotežene zastopanosti obeh spolov prinesli v nacionalno filmsko produkcijo, v drugem bomo predstavili ustvarjalnost naših že uveljavljenih režiserk in tudi mlajše generacije, tretji del pa bo namenjen pogovorom, kako je ustvarjati kot režiserka v Sloveniji in drugih državah.

Slovenski filmski center, javna agencija, v sodelovanju z Društvom slovenskih režiserjev in Liffom

Dvorana E1–2, Cankarjev dom, vstop prost

PO, 15. novembra, ob 15.30

MMC premiera

Izgubljene iluzije Lost Illusions

Režija: Xavier Giannoli

Izgubljene iluzije, zgodbo o literarnih ambicijah in neizprosnem svetu novinarstva, literarna zgodovina uvršča med ključna dela monumentalnega cikla Človeška komedija. Obenem je v tem romanu Balzac novinarstvo opisal kot »najškodljivejšo obliko intelektualne prostitucije«. Ob visokoproračunski poustvaritvi Francije 19. stoletja se bomo z gostoma iz sveta medijev pogovarjali o izvoru in naravi lažnih novic ter o statusu novinarstva v družbi sto osemdeset let po Balzacu.

Linhartova dvorana, udeležba z vstopnico za film

TO, 16. novembra, ob 10. uri

Art kino mreža Slovenije, strokovno srečanje

Cinnovate

Predstavitev projekta ob vzpostavitvi podpornega okolja za vpeljavo obogatene kinematografske ponudbe

Na strokovnem srečanju bodo predstavili glavnih pet modulov projekta: spletno ponudbo filmov, gaming in VR (virtualno resničnost), alternativne vsebine, kino na zahtevo (Jukebox cinema) in filmsko vzgojo. Pri vsakem modulu bo mogoče s partnerji projekta pregledali specifike modulov, predstaviti stanje na posameznih področjih in predstaviti potek projekta.

Dvorana E1–2, Cankarjev dom, zaključeno

Cene vstopnic

6 EUR

(ni popusta za mlajše od 25 in starejše od 65 let)



Cena ogleda posameznega filma z VOD (video na zahtevo): 9 EUR

/ Seznam še ni dokončen/

Seznam še ni dokončen/ Në kërkim të Venerës / Looking for Venera; r: Norika Sefa; Kosovo, Makedonija, 2021; 111′

/ Murina / Murina; r: Antoneta Alamat Kusijanović; Hrvaška, Slovenija, ZDA, Brazilija, 2021; 92′

/ Piccolo corpo / Small Body; r: Laura Samani; Italija, Francija, Slovenija, 2021; 89′

Bergmanov otok / Bergman Island; r: Mia Hansen-Love; I: Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska; Švedska, Francija, Belgija, Nemčija, Mehika, 2021; 112′

Nesrečni fuk ali Nori pornič / Babardeala cu bucluc sau porno balamuc / Bad Luck Banging or Loony Porn; r: Radu Jude; Romunija, Češka, VB, Hrvaška, Švica, 2021; 106′

/ Bergman Island; r: Mia Hansen-Love; I: Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska; Švedska, Francija, Belgija, Nemčija, Mehika, 2021; 112′ / Babardeala cu bucluc sau porno balamuc / Bad Luck Banging or Loony Porn; r: Radu Jude; Romunija, Češka, VB, Hrvaška, Švica, 2021; 106′ Bitch, a Derogatory Term for a Woman / r: Tijana Zinajić; Slovenija, 2021; 90′

/ Inventory; r: Darko Sinko ; Slovenija, 2021; 106′

; Slovenija, 2021; 106′ Les intranquilles / The Restless; r: Joachim Lafosse; Belgija, Francija, Luksemburg, 2021; 117′

Ahedino koleno / Ha’berech / Ahed’s Knee; r: Nadav Lapid; Izrael, Nemčija, Francija, 2021; 109′

Ha’berech / Ahed’s Knee; r: Nadav Lapid; Izrael, Nemčija, Francija, 2021; 109′ Guzen to sôzô / Wheel of Fortune and Fantasy; r: Ryusuke Hamaguchi; Japonska, 2021; 121′

/ Censor; r: Prano Bailey-Bond; VB, 2021; 84′

Neskončni dve minuti / Droste no hate de bokura / Beyond the Infinite Two Minutes; r: Junta Yamaguchi; Japonska, 2021; 70′

/ Droste no hate de bokura / Beyond the Infinite Two Minutes; r: Junta Yamaguchi; Japonska, 2021; 70′ / Dasatskisi / Beginning; r: Dea Kulumbegašvili; Gruzija, Francija, 2020; 125′

Bertov dnevnik / Berts dagbok / Bert’s Diary; r: Michael Lindgren; Švedska, 2020; 89′

Preko meje / Flukten over grensen / The Crossing; r: Johanne Helgeland; Norveška, 2020; 96′

/ Berts dagbok / Bert’s Diary; r: Michael Lindgren; Švedska, 2020; 89′ / Flukten over grensen / The Crossing; r: Johanne Helgeland; Norveška, 2020; 96′ / Petit maman; r: Celine Sciamma; Francija, 2021; 72′

Festivalska prizorišča

Linhartova in Kosovelova dvorana Cankarjevega doma, Kinodvor, Kino Bežigrad, Kino Komuna, Slovenska kinoteka, Maribox, Mestni kino Metropol v Celju, Anton Podbevšek teater Novo mesto

In tudi to je pomembno, da ne bo slabe volje!

Da bi se izognili gneči zaradi preverjanja pogoja PCT pred začetkom projekcij, obiskovalce pozivajo, naj na film pridejo do 20 minut prej. Nekaj festivalskih filmov bo na ogled tudi v Mariboru, Celju in Novemu mestu.