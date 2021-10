Covid-19: V Avstriji se bodo od 14. novembra stvari lotili še bolj resno

Dunaj, 27. oktober 2021 – Po prehodnem obdobju, ta se začne že 1. novembra do vključno 14. novembra, pri naših severnih sosedih naj ne bi bilo več izgovorov, kaj pomenu 3-G (pri nas PCT). Namreč, po prehodnem obdobju naj bi vsi zaposleni v Avstriji morali biti ob prihodu na delovno mesto cepljeni, ozdravljeni ali testirani – in o tem predložiti dokazila. Cilj pa je, da bi se s tem povečala stopnjo precepljenosti. Uredbo, ki je bila objavljena v ponedeljek, prinaša nekaj pojasnil in tudi še odprtih vprašanj. Eno od teh je, kot poroča Kurier vprašanja, kako naj bi praktično potekalo izvajanje kontrole v podjetju in kako naj bi jih izvajali zaposleni in delodajalci.

Se pa ve, da z veljavnim dokazom 3-G na delovnem mestu ni več potrebe nošenje maske FFP2 ali MNS, niti osebju v maloprodaji ali gostinstvu. Zakonsko predpisana zahteva za masko velja samo v bolnišničnih ustanovah in javnem prometu. Vendar pa lahko delodajalci naročijo uporabo mask glede na oceno tveganja covida-19 (npr. pri stiku s strankami, v pisarni odprtega tipa, v primeru korone).

In še to velja vedeti, kar bo to vplivalo na denarnico delodajalca in delavca – V primeru kršitev, neupoštevanja pravil, delavcem grozi kazen do 500 evrov, delodajalcem do 3600 evrov. Delodajalci bodo kaznovani, če se dokaže, da ni šlo za 3-G. Zaposleni morajo vedno imeti pri sebi na delovnem mestu veljavno dokazilo 3-G v elektronski ali papirni obliki in ga pokazati, če tako zahteva delodajalec.

Teoretično obstaja celo razlog za odpoved, če je dokaz s strani delavca neupravičeno zavrnjen. Ampak ne takoj, temveč v končni analizi stanja, kar odločijo druge pristojne institucije. No, lahko pa delodajalec pošlje zaposlenega domov brez plačila, dokler ta ne predloži dokaz 3-G, ali mu naroči delo od doma, če zato obstaja možnost. Tako bo pri naših severnih sosedih, ki se, kot vse kaže, stvari lotevajo z jasno opredeljenimi pogoji, a tudi za kršitelje pravil.

Avstrija – V Avstriji so včeraj zabeležili 4.261 novih okužb. V bolnišnicah je trenutno 1257 bolnikov, na oddelkih za intenzivno nego pa je 282 bolnikov. Doslej je v Avstriji povezano s covid-19 umrlo 11.289 oseb./LN/Foto: Heute