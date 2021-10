V nedeljo ob 3.00 bomo premaknili urni kazalce za 1 uro nazaj

Ljubljan, 30. oktober 2020 – Upamo, da ne ne boste pozabili! To nedeljo, 31. oktobra 2020, bomo prešli iz poletnega v zimski čas, v katerega smo vstopili 28. marca. To pomeni, da boste kazalce na svoji uri morali 31. 10. 2020 ob 3.00 premaknili za 1 uro nazaj, in sicer na 2.00 uro. V nedeljo bomo tako spali 1 uro dlje. Tisti, ki to ne boste, pa ni naša stvar. Tore je zdaj jasno, da poletja resnično konec.

V Sloveniji smo začeli urne kazalce premikati leta 1983. Dokončna odločitev, da jih vsako zadnjo nedeljo v oktobru premaknemo za eno uro nazaj in vsako zadnjo nedeljo v marcu za eno uro naprej, pa je bila sprejeta leta 2006. V skladu s to odločitvijo bo tudi tokratni premik urnih kazalcev.

Zadnje premikanje ure je bilo sprva predvideno že za leto 2019, a so v Uniji odločitev o tem tudi zaradi drugih prednostnih nalog preložili na letošnje leto, ko pa spet ni prišlo na vrsto.

Morda niste vedeli – Ura je ena od najstarejših človeških izumov. Prvo pristno omembo sončne ure zasledimo v letu 742 pr. n. št. Vitruvij je poročal, da so stari Egipčani uporabljali klepsidro, časovni mehanizem, ki ga je poganjala tekoča voda. Klepsidro, izboljšano različico priljubljene vodne ure, je izdelal grški izumitelj in matematik Ktezibij iz Aleksandrije leta 270 pr. n. št. Zgodovinarji si niso enotni ali mehanizem z Antikitere, ki so ga leta 1900 odkrili v ladijski razbitini približno 43 m globoko pri grškem otoku Antikitera med Kitero in Kreto, predstavlja zgodnjo mehansko uro. Mehanizem naj bi nastal okoli leta 87 pr. n. št. Včasih so uporabljali le peščene, mehanske in sončne ure, danes pa se v glavnem uporabljajo ure, ki izkoriščajo visokofrekvenčne mikroskopske pojave.

No, to pa nima veliko skupnega s premikom časa in tudi ne z zgodovino ure. Kljub premikanju ure naprej ostanite doma in upoštevajte pravila, ki veljajo za zajezitev koronavirusa, ki nas vse bolj obdaja./JT/Foto: arhiv LN