V Milanu se zaključuje svetovni gospodarski forum na katerem je sodelovala tudi Slovenija 

Milano, 10. novembra 2021 – Danes, 10. novembra, se v Milanu zaključuje svetovni gospodarski forum (World Business Forum), ki letos poteka pod sloganom The Incredible Now. Dogodek s svetovno priznanimi govorci že vrsto let privablja najboljše voditelje uspešnih italijanskih in drugih mednarodnih podjetij, ki imajo priložnost spoznati najnovejše globalne trende z različnih področij poslovanja. Ker Italija predstavlja eno izmed najpomembnejših gospodarskih partneric Slovenije, je na dogodku že vrsto let prisotna tudi javna agencija SPIRIT Slovenija, ki na svojem razstavnem prostoru s sloganom I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.* predstavlja slovensko gospodarstvo ter poslovne in investicijske priložnosti. Letos je agencija svoj nastop na konferenci nadgradila s prebojno rešitvijo ambasadorja slovenskega gospodarstva, podjetja Akrapovič.

Svetovni gospodarski forum z najbolj vplivnimi poslovnimi misleci predstavlja najnovejše trende vodenja in tako pripomore k rasti ter razvoju številnih poslovnežev in njihovih organizacij. Po enoletnem premoru zaradi pandemije covid-19 se dogodka v živo udeležuje 1.200 vodstvenih kadrov iz več kot 350 podjetij, ki jim je skupna strast do posla in novih znanj. Svetovno vplivne osebnosti – direktorji, podjetniki, inovatorji, športniki in drugi vplivni posamezniki – udeležencem predstavljajo zadnje globalne trende, znanja in izkušnje s področij vodenja, digitalne transformacije, inovativnosti in marketinga.

Zaradi nenehnih sprememb in dogodkov zadnjega leta se podjetja soočajo z izzivi, ki jih prinašajo nove poslovne strategije in nove priložnosti za ustvarjanje konkurenčnih prednosti ter spodbujanje kreativnosti in talenta zaposlenih, ki so temelj uspešnih mednarodnih korporacij. Svoje znanje, izkušnje ter pogled na sedanjost in prihodnost poslovanja so z letošnjimi udeleženci dogodka delila številna svetovno znana imena, med drugim tudi Mariangela Marseglia podpredsednica podjetja Amazon v Italiji, ki je poudarila pomen voditeljeve sposobnosti poslušanja zaposlenih. Vsak zaposleni lahko ima namreč dobro idejo, kar je pot do inovacij. Don Tapscott, ustanovitelj Blockchain Research Institute, je predstavil vpliv novih kripto tehnologij na poslovanje podjetij, Rachel Botsman, predavateljica na Univerzi Oxford in ena izmed 30 najvplivnejših mislecev s področja upravljanja, pa je poudarila pomen zaupanja v samega sebe, kar je temelj zaupanja v ekipe in celotno podjetje. Marshall Goldsmith, eden izmed najboljših poslovnih trenerjev, je udeležencem svetoval, kako postati odličen vodja in graditi najboljše ekipe, Kevin Roberts, nekdanji izvršni direktor Saatchi & Saatchi Worldwide pa je razkril, kako s pomočjo ustvarjalnega razmišljanja in čustev zgraditi uspešno blagovno znamko.

SPIRIT Slovenija na dogodku aktivno predstavlja Slovenijo in njeno gospodarstvo že vse od leta 2012. Letos je agencija svoj nastop nadgradila z ambasadorjem slovenskega gospodarstva, podjetjem Akrapovič, in razstavo njihovih izpušnih sistemov, med katerimi je tudi prejemnik nagrade Red Dot 2021 v produktnem oblikovanju. S tem SPIRIT Slovenija predstavlja vrhunske dosežke slovenskega gospodarstva in še dodatno krepi njegovo prepoznavnost med globalnimi voditelji, ki se udeležujejo konference.

Kot sporočajo iz SPIRIT Slovenija je Italija ena najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije saj je v letu 2020 zasedala 2. mesto pri obsegu blagovno trgovinske menjave. Slovenska podjetja na italijanski trg izvozijo največ vozil ter njihovih delov, mineralnih goriv in olj, izdelkov iz železa in jekla, električnih strojev in opreme, lesa in lesnih izdelkov ter plastičnih mas in izdelkov.

V Sloveniji je 1126 gospodarskih družb z italijanskim izvorom kapitala. S 7,3 % vseh neposrednih naložb v letu 2020 je Italija na petem mestu med tujimi investitorji v Sloveniji. Ključne investicije so v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, sledijo predelovalne dejavnosti in trgovina./LN/Foto: arhiv SPIRIT Slovenija/Rok Vodopivec