32. Liffe vse bliže vrhuncu

Ljubljana, 17. november 2021 – To soboto, 20. novembra, ob 20. uri bo Linhartova dvorana Cankarjevega doma, se razume ljubljanskega, prizorišče zaključka 32. Liffa. Na sklepni prireditvi festivala bodo razglasili letošnje prejemnike nagrad vodomec, zmaj, FIPRESCI, najboljši kratki film ter najboljša film po izboru žirije – Art kino mreže Slovenije in mladinskega Kinotripa.



Po podelitvi nagrad najboljšim pa si bodo vsi, ki jim bo to omogočeno, za zaključek lahko ogledali romantično akcijsko komedijo Belmondo veličastni (Le Magnifique / The Man from Acapulco) režiserja Philippa de Broca. V filmu Jean-Paul Belmondo nastopa v dvojni vlogi obubožanega pisca vohunskih romanov in junaškega bondovskega lika.

No, vrnimo se še k nedorečenim nagrajencem. Namreč, bodo vsi zaznani to soboto, kar pomeni, da je do takrat še nekaj časa, da se trenutno stanje za priznanje ZMAJ, ki se potegujejo za priznanje občinstva, lahko še nekoliko spremeni. Za ostale festivalske nagrade pa so žirije zagotovo že blizu odločitve, kdo so filmi, ki bodo deležni njihove strokovne izbire.

Takšen pa je trenutni vrstni red po trenutno prejetih in preštetih glasovih gledalcev za filme, ki se potegujejo za »zmaja«:

Film Ocena In potem sva zaplesala (Levan Akin) 4,88 Belle: zmaj in pegasta princesa (Mamoru Hosoda 4,56 Pohodi plin! (Panah Panahi) 4,48 Sladka stvar (Alexandre Rockwell) 4,33 Služabniki (Ivan Ostrochovsky) 4,33 Neskončni dve minuti (Junta Yamaguchi) 4,29 Balon (Pema Tseden) 4,28 Kupe št. 6 (Juho Kuosmanen) 4,26 Francoz (Andrej Smirnov) 4,22 Brighton, četrta ulica (Levan Koguašvili) 4,2 Policistova skrivnost (Hannes Thor Halldorsson) 4,05 Kelti (Milica Tomović) 4,0 Kje je Venera? (Norika Sefa) 3,91 Bebia, moji edini želji (Juja Dobrachkous) 3,86 Pobesneli bivol (Lijo Jose Pellissery) 3,79 Atlantida (Yuri Ancarani) 3,62 Azor (Andreas Fontana) 3,47 Oblak v njeni sobi (Zheng Lu Xinyuan) 3,28 Dekle in pajek (Ramon Zürcher 3,23 Hiša spominov (João Paulo Miranda Maria) 3,19 Kala Azar (Janis Rafa) 2,64 Amparo (Simon Mesa Soto)

No, velja dodati še en pomemben podatek, in sicer kdaj bodo potekale projekcije zmagovalnih filmov.

v ponedeljek, 22. novembra, ob 17.30 bo potekala projekcija dobitnika nagrade FIPRESCI, ob 20. uri bo na sporedu najboljši kratki film in dobitnik nagrade vodomec Kosovelova dvorana, 6, 5’60* EUR

Žal vam še ne moremo razkriti naslovov nagrajenih filmov, saj bomo to, kateri so, izvedeli v soboto ob 20. uri. Takoj, ko prejmemo seznam dobitnikov, vam jih bomo takoj posredovali (predvidoma ob 20. uri to soboto). Do takrat pa si še lahko ogledate nekaj filmov. Kateri so na voljo, pa najdete na tej POVEZAVI./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/