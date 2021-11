Danes obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini

Ljubljana, 25. november 2021 – Danes, 25. novembra, obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Velja opozoriti, da naj bi, kot kažejo raziskave, vsaka tretja ženska bila žrtev psihičnega ali spolnega nasilja. Velja vedeti, da večinoma nasilja nad ženskami in nasilju v družini ostaja neprijavljeno zaradi stigme, strahu, sramu ali občutka ponižanja. Po podatkih Združenih narodov, kar ena od treh žensk in deklet doživlja fizično ali spolno nasilje, največkrat s strani svojega intimnega partnerja.

V letošnjem letu, ko je svet zaznamovala kriza zaradi nekontroliranega širjenja covida-19, se je svet ustavil. Zaradi ukrepov, ki so jih sprejele vlade skoraj vseh držav sveta, smo bili večino leta zaprti v svoje domove. Geslo “ostani doma” ne pomeni enako za vse ljudi. Nekateri so namreč v domačem okolju izpostavljeni nasilju, grožnjam, pretepom, zlorabam. Dom, kjer naj bi se počutili varno, za nekatere pomeni celo večjo nevarnost od virusa, ki so mu izpostavljeni zunaj. Zaprtost med štiri stene lahko za žrtve nasilja pomeni izoliranost, odrezanost od sveta in občutek odtrganosti od vseh možnosti pomoči, ki so jim na voljo, za povzročitelje nasilja pa to pomeni le možnost za zlorabo in nasilje ter zlorabo moči nad nemočno žrtvijo.

Z današnjim dnem se začenja tudi 16-dnevna kampanja OZN UNiTE za odpravo nasilja nad ženskami in deklicami “Pobarvajmo svet oranžno”, ki je letos namenjena odločnemu zoperstavljanju posilstvu (“Orange the World: Generation Equality Stands against Rape!“) in vključuje tudi Generacijo enakosti, kampanjo UN Women ob 25. obletnici Pekinške deklaracije.

Mednarodna skupnost obeležuje 25. november kot mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami od leta 1981 dalje, in sicer v spomin na leta 1960 brutalno umorjene sestre Mirabal, politične aktivistke iz Dominikanske republike.

Torej, danes, 25. novembra, ko obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, se velja zavedati, da je današnji dan le en dan v letu, nasilje nad ženskami in nasilje v družini pa se dogaja v nekaterih okoljih 365 dni in celo veliko veliko let.

Dejstvo je, da je naš odnos do tega problema osnova, da zmanjšamo nasilje nad ženskami na najmanjšo možno raven. Temu pa lahko pripomorejo zakoni in njihovo učinkovito izvajanje, ki so ključna podlaga za preprečevanje nasilja nad ženskami in dekleti ter za odziv družbe (države) na to hudo kršitev človekovih pravic.

Zato je prav, da se tega problema v družbi zavedamo in naredimo vse, da bo nasilja nad ženskami in nasilja v družini manj, če ga že v celoti ne moremo odpravi. Zavedajmo se tega problema skozi vso leta, in ne samo 25. novembra!/Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Foto: arhiv LN