Turizem v Ljubljani v letu 2021 v številkah in projektih

Ljubljana, 31. december 2021 – Javni zavod Turizem Ljubljana sporoča, da je v letu 2021 obeležil dvajsetletnico in se uvrstil med 75 najinovativnejših organizacij na svetu. Nagrajeni so bili tudi njihovi projekti. Pod vodstvom direktorice mag. Petre Stušek, ki je bila aprila ponovno izvoljena na čelo organizacije European Cities Marketing, so turbuletno leto izkoristili za dosego zastavljenih ciljev in inovativen nagovor Ljubljančanov, Slovencev in tujcev. Pred vami je zgoščen pregled leta. Tudi letos je epidemija Covid-19 močno vplivala na prihode obiskovalcev, organizacijo prireditev in poslovnih dogodkov, hotelirski in gostinski sektor.

Po podatkih SURS so gostje v Ljubljani od januarja do novembra 2021 opravili 788.093 prenočitev, od tega domači gostje 98.370. Največ tujih obiskovalcev, ki je v prvih 11 mesecih letos prenočilo v slovenski prestolnici, je prišlo iz Srbije, Nemčije, BIH, Italije, Hrvaške, ZDA in Francije. Tudi december, ki je sprva obetal več, se zaradi naglo spreminjajočih se razmer in omejitev zaključuje s precej nizkimi številkami. Povprečna zasedenost sob v 26 ljubljanskih hotelih in hostlih od 1. do 28. decembra 2021 je 31 % (vir: TIC statistika), pred epidemijo, decembra 2019, pa je bila 61 %.



Novim razmeram in ukrepom so se pri Turizmu Ljubljana sproti prilagajali in iskali možnosti, da izpeljejo čim več programa na varen način. Tako so namesto javnega razpisa objavili javno povabilo k oddaji predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana, preko katerega so podprli 32 projektov vseh vsebinskih področjih. Meščanke in meščane ter obiskovalce so v tem letu razveseljevale svetlobne instalacije v okviru festivala Svetlobna gverila, pa tudi tradicionalne prireditve, kot so Ana Desetnica, Koncerti na Ljubljanici, Znanstival dogodivščin, Dan križevniškega soseda, Knjižnica pod krošnjami, Noči v Stari Ljubljani, umetniški sejem in sejem starin, Slovenski plesi ob Ljubljanici, Promenadni koncerti ljubljanskih godb, Festival Spider, Jazz oder, Dobimo se pred Škucem, Ljubljanske zgodbe, Festival Živa književnost in Pravljice pri vodnjaku.



Tradicionalno so spomladi v sodelovanju s številnimi partnerji in meščani izvedli čistilno Akcijo za lepšo Ljubljano, ki jo že vrsto let organizira MOL. V okviru Decembra v Ljubljani 2021 so si prizadevali izvesti več, kot so jim nazadnje ukrepi dopuščali, iskali pa so kompromis med želenim in mogočim. Tako so po mestu namestili Zelena drevesa, ki so jih okrasili otroci ter meščanke, meščani in obiskovalci mesta. Prireditve niso dovoljene, zato bodo izvedli le ognjemet, Dedek Mraz pa otroke in mimoidoče te dni pozdravlja z rikšje kočije.



Tudi v letu 2021 so podprli športne prireditve, kot so Triglav The Rock Ljubljana, Ljubljana 3×3 Challenger, kolesarsko dirko Barjanka v okviru Maratona Franja, sodelovali so pri Enduro 4fun Golovec trails in EuroVolley 2021. Športni vrhunec pa je bila nova inovativna športno-zabavna prireditev WOOP! Odbito na Ljubljanici, ko je nad Ljubljanico zrasel največji trampolin na svetu, Hribarjevo in Gallusovo nabrežje pa je povezal najbolj odbit most v prestolnici. V prvi polovici leta je Ljubljana gostila Evropsko prvenstvo v nogometu do 21 let, zato sta Mestna občina Ljubljana in Turizem Ljubljana ob tej priložnosti izvedla usklajene promocijske akcije preko različnih kanalov. Mesto je bilo okrašeno v znamenju nogometa, v restavracijah so ponujali nacionalne jedi sodelujočih držav, ob zaključku pa so simbolično zasadili 21 novih dreves.



Kulinarični festival November Gourmet Ljubljana je letos združil Evropski simpozij hrane, kulinarični sprehod po kulturnih institucijah Gourmet Ljubljana Crawl, doživljajsko večerjo s »kar 8 Michelinovimi zvezdicami« ter skozi cel mesec obilo dogodkov, delavnic, slastnih degustacij in obrokov, ki so bili odlično obiskani oz pogosto razprodani. V že drugem letu, zaznamovanem s številnimi omejitvami in zaprtji, ki so močno prizadele ponudnike gostinstva, je bil bogat novembrski obisk obliž na rano. Konec festivala je kronal izid prve gastronomske revije Ljubljane, poimenovaneGourmet Ljubljana.



V letošnjem letu je Turizem Ljublana postavili kar 21 razstav. Dvema galerijama na prostem na Jakopičevem sprehajališču in Krakovskem nasipu so se pridružile še občasne razstave na Gallusovem nabrežju, Kongresnem trgu in ploščadi pred Moderno galerijo.



Svojo ponudbo so nadgradili s projektom Kul Kul trenutek, ki je z mesečnimi zgodbami povezal kulinariko in kulturo, kulinarično doživetje Dobimo se na plac’ je Slovenska turistična organizacija uvrstila med Edinstvena doživetja Slovenije, sodelovali pa so tudi pri zasnovi »Slovenia Green Gourmet Route« in iniciativi zelenega tedna EU 2021. Na Plečnikovo dediščino, letos uvrčeno na prestižni seznam Unesca, so navezali več projektov: Igrificirano vodenje po Plečnikovih neuresničenih vizijah in pa Mojster Plečnik, novo butično doživetje Plečnikove Ljubljane, ki manjšo skupino udeležencev seznani z veliko zapuščino, pa tudi manj poznanimi podrobnostmi življenja in del velikega arhitekta. Obe doživetji sta nadgrajeni z izkušnjo virtualne in obogatene resničnosti, ki uporabniku omogočata ogled težje dostopnih ali celo nedostopnih petih spomenikov Plečnikove nepremične kulturne dediščine, ki so nastali v okviru projekta »Digitalnega inoviranja Plečnikove dediščine v Ljubljani in regiji Osrednja Slovenija«. Družine in otroci se od letos lahko čez zgodovino Ljubljane sprehodijo na zabavnem Zmajčkovem nenavadnem popotovanju.



Turizem Ljubljana je digitaliziral tudi prodajno pot s spletno trgovino izdelkov in nadgradil spletni klepetalnik. Prav tako so izdali digitalni zemljevid, ki je na voljo v TIC, zelo dobro pa so ga sprejeli tudi hotelirji, saj si z njim pomagajo pri informiranju in usmerjanju svojih gostov.



Intenzivno so ponudbo Ljubljane in regije Osrednja Slovenija promovirali tudi v tujini. V prvi polovici leta 2021 so izvedli 18 virtualnih dogodkov, delavnic in webinarjev na različnih trgih: Italija, Nemčija, Avstrija, Švica, Velika Britanija, Irska Češka, Poljska, Madžarska, Francija, Belgija, Rusija, Skandinavija. V drugi polovici leta pa so v živo izvedli sedem nastopov na sejmih, poslovnih borzah in delavnicah v Španiji, Srbiji, Italiji, Veliki Britaniji, Nemčiji in Belgiji. Prav tako so nadaljevali z delovanjem na področju luksuznega turizma in kot pridruženi partner Slovenske turistične organizacije sodelovali z mrežo luksuznih organizatorjev potovanj Virtuoso: udeležili so Virtuoso Trevel Week in izvedli webinar o Ljubljani s predstavitvijo raznolike ponudbe Ljubljane in regije Osrednja Slovenija, ki je ena najbolj priljubljenih slovenskih destinacij med severnoameriškimi gosti. Ljubljana se je s trajnostno mobilnostjo, vodo in Plečnikovo dediščino predstavljala tudi na največji svetovni razstavi EXPO 2020 v Dubaju. Letos so študijske obiske izpeljali za 89 predstavnikov tujih medijev, večinoma iz Evrope, pa tudi iz ZDA, Južne Amerike in Azije ter pridobili medije z visoko vrednostjo objav.



Intenzivno promocijo na spletnih dogodkih, pa tudi v živo, je izvajal tudi Kongresni urad Ljubljane, ki je sodeloval v skupini sedmih evropskih kongresnih uradov EU CVB Network. Med drugim so bili partnerji pri izvedbi poslovne borze Conventa 2021 v živo, enega prvih B2B dogodkov evropske industrije srečanj v obdobju po zaprtju. Projekt ustvarjanja spletnih klepetov »Ljubljana Talks« na platformi Clubhouse v sodelovanju s Toleranco Marketing pa je prejel posebno priznanje za ustvarjalnost in inovativnost v sklopu marketinško najpomembnejše panožne nagrade »ICCA Best Marketing Award«.



V Turizmu Ljubljana so v preteklem letu nagovorili tudi meščanke in meščane ter slovenske obiskovalce. Ljubljanski turizem v zadnjih letih spremlja odnos občanov do razvoja turizma v Ljubljani, saj lokalno prebivalstvo predstavlja enega od stebrov trajnostnega razvoja destinacij. Njihov odnos do svojega mesta je namreč ključnega pomena, saj mesto soustvarjajo in so njegovi najboljši ambasadorji, zato so pri Turizmu Ljubljana želeli z aprilsko kampanjo Turizem dela Ljubljano dodatno razširiti razumevanje pomena turizma kot ene izmed osrednjih gospodarskih panog. Kampanja je ponesla Turizem Ljubljana v končni izbor za nagrade organizatorja City Nation Place in ugledne ameriške medijske družbe SKIFT.





Junija so s kampanjo Tujina ali Ljubljana? domače obiskovalce vabili v Ljubljano na večdnevni oddih. Zanje so oblikovali tudi posebne pakete doživetij, prilagojene času obiska in interesom obiskovalcev. Za dodatno promocijo ponudbe regije Osrednja Slovenija so spomladi izvedli kampanjo na Instagramu z več prodornimi slovenskimi vplivneži in jo poimenovali Turistična štafeta.



Z ljubljanskimi osnovnošolci so ob svetovnem dnevu turizma ustvarili skoraj 150 prisrčnih razglednic v številnih svetovnih jezikih in z njimi nagovorili vrstnike širom po svetu ter jih povabili v Ljubljano.