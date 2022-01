Vreme: Danes bo oblačno, padavine bodo postopno zajele vso Slovenijo

Ljubljana, 5. januar 2022 – Kot poroča Agencija RS za okolje bo danes, 5. januarja, oblačno, padavine bodo postopno zajele vso Slovenijo. Meja sneženja naj bi se bo zvečer v notranjosti spustila do nižin. Na Primorskem in Notranjskem pa bo večino dneva še pihal južni veter, drugod bo popoldne zapihal veter severnih smeri, zvečer na Primorskem zmerna do močna burja. Dopoldanske temperature bodo od 8 do 16 °C, popoldne pa se bo od severa hladilo.

Ponoči bo v večjem delu Slovenije snežilo, le po nižinah Primorske deževalo. V bližini morja lahko tudi zagrmi. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo proti jutru počasi slabela. Jutranje temperature bodo od -3 do 1, na Primorskem od 2 do 5 °C.

Jutri bo sprva oblačno, sneženje bo zjutraj ponehalo tudi v južnih krajih. Sredi dneva in popoldne se bo od severa delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Goriškem in ob morju okoli 9 °C.

Napoved za sosednje pokrajine – Danes, 5. januarja, bodo v krajih zahodno in severno od nas padavine, ki se bodo popoldne širile proti jugu. Meja sneženja se bo popoldne in zvečer od severa spuščala. Ob Jadranu bo pihal okrepljen jugo, drugod bo začel pihati veter severnih smeri. Zvečer bo ob severnem Jadranu zapihala zmerna do močna burja.

Jutri se bo čez dan od severa delno razjasnilo, burja ob severnem Jadranu bo slabela.

Obeti – V petek in v soboto bo precej jasno. Jutri bosta mrzli in ponekod po nižinah megleni.

Opozorila – Danes zvečer in v noči na četrtek bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem dosegali hitrost od 100 do 120 km/h. Burja bo na prehodu med Notranjsko in Primorsko ter v višje ležečih krajih Primorske gradila snežne zamete./Vir: ARSO