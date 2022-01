Prebrala za vas – Zlo pod soncem

Ljubljana, 21. januar 2022 – Sonce sije, nebo je modro, a zima je. A ker je pri nas zima, sem jaz zleknjena na udobnem kavču, v eni roki držim knjigo z naslovom Zlo pod soncem, na voljo pa imam še ingverjev čaj, saj ta, kot je znano, poživlja telo in duha.

No, duha, pa poživlja tudi knjiga, ki jo “požiram” in istočasno »potiskam« v roke tudi vam, seveda, če ste ljubitelji kriminalk znamenite Agathate Christie. Gre namreč še za enega od izjemnih kriminalnih romanov Agatha Christie (1890–1976) v katerih primere najpogosteje rešujeta Hercule Poirot in miss Marple. No, tokrat je za sledenje morilca Agatha »določila« Hercula Poirota.

Sem že na idiličnem otoku ob devonski obali, kjer se je zbrala pisana druščina gostov. Med njimi izstopa nekdanja gledališka igrala Arlena Marshall, predmet poželenja mnogih moških. A kmalu mirne poletne počitnice pretrese umor. Toda ali se je res zgodil umor iz strasti, kot se zdi na prvi pogled? Ali pa, razmišlja Hercul Poirot, je zločin nekdo skrbno načrtoval?

Ob tem njegovem razmišljanju sem srknila, zdaj že mrzel, ingverjev čaj in brala naprej…

Rekli boste, no in kaj se dogaja na idiličnem otoku ob devonski obali, kjer naj bi se zgodil umor? Odgovor najdete v romanu Zlo pod soncem, ki se nahaja, ali na polici slovenskega založnika del zmanete Agathate Christie – Mladinske knjige, ali pa ga najdete izmed slovenskih knjižnic. Naj vam bo! Poirot se je spet izkazal…238!

Oh skoraj bi pozabila! Devon je velika grofija v jugozahodni Angliji. Grofijo včasih imenujejo tudi Devonshire, čeprav je to neuradno ime, ki se ga znotraj grofije redko uporablja in pogosteje pomeni grofijo v zgodovinskem smislu. Grofija meji na grofiji Cornwall na zahodu ter Dorset in Somerset na vzhodu. Južna obala grofije leži ob Rokavskem prelivu, severna pa ob Bristolskem zalivu.

Morda niste vedeli? Dvomim! – Agatha Christie (1890–1976) se je rodila z imenom Agatha Mary Clarissa Miller v Torquayju, v Devonu, ameriškemu očetu in angleški materi. Njen oče je bil bogat ameriški borznik, njena mati pa hči britanskega vojaškega kapitana. Oče je umrl, ko je imela Agatha 11 let, zato jo je mati učila doma ter jo že od zgodnjih let spodbujala k pisanju. Pri 16 letih so jo poslali študirat petje in klavir v Pariz.

Prvič se je poročila leta 1914 s polkovnikom Archibaldom Christiejem. Ločila sta se leta 1928, dve leti po tem, ko je Agatha odkrila, da jo mož vara. Leta 1930 se je Christiejeva poročila drugič, tokrat z arheologom sirom Maxom Mallowanom. Bil je 14 let mlajši od nje in rimskokatoliške vere, medtem ko je bila ona anglikanka. Zakon je bil srečen, čeprav jo je tudi Mallowan kasneje varal.

Agathina potovanja z Mallowanom so pripomogla k številnim romanom, ki so se dogajali na Bližnjem vzhodu. Drugi romani, kot je In potem ni bilo nikogar več, so se dogajali v Torquayju, v kraju, kjer je bila rojena. Roman Umor na Orient Expressu je Christiejeva napisala leta 1934 v hotelu v Istanbulu.

S 66 detektivskimi romani in 14 zbirkami kratkih zgodb, od katerih se je milijarda prodala v angleščini, milijarda pa v drugih prevodnih jezikih, Agatha Christie gotovo upravičeno nosi naziv kraljice detektivskega žanra in najbolj brane avtorice detektivk na svetu.

Po njenih romanih je posnetih tudi največ filmskih in televizijskih priredb, njena predstava Mišnica pa je z več kot 25.000 ponovitvami največkrat odigrana predstava na svetu./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Foto: LN/