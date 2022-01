Banka Slovenije vabi v svoj muzej in spoznavanje njenega delovanja

Ljubljana, 29. januar 2022 – Ali veste, koliko zlatih palic tehtate? Ste že kdaj potežkali palico iz zlata? Ali veste, kdaj in kako je tolar dobil ime? Kako ločimo ponarejeni bankovec od pravega? Kaj se zgodi z denarjem, ko se ta poškoduje ali izrabi? Kaj je Evrosistem? Kako se uravnava inflacija? Kako veste, da je vaš denar na varnem? Odgovore na navedena vprašanja najdete v Muzeju Banke Slovenije, ki si ga lahko ogledate brezplačno.

Kot so sporočili iz Banke Slovenije, boste v njihovem muzeju deležni spoznavanja šestih tematskih sklopov ter predstave glavnih nalog Banke Slovenije. Spoznali boste zgodbo o tolarju, izvedeli, kako banke in prebivalce oskrbuje z gotovino, kako pri BS poskrbijo za varnost finančnega sistema, kako so povezane države med seboj in kako pri Banki Slovenije skrbijo za stabilnost, ob vsem tem pa se boste lahko naučili tudi pomena različnih ekonomskih pojmov.

Da pa bi vam vsebino Muzeja Banke Slovenije še dodatno približati, so pri Banki Slovenije pripravili e-novičnik, ki vam bo enkrat na mesec drobec iz njihovega muzeja prinesel v vaš elektronski nabiralnik. Prvi e-novičnik bo izšel v mesecu februarju. Če želite prejemati novičke Muzeja Banke Slovenije, vas vabijo, da to potrdite TUKAJ. Ob prijavi na novičke vam bodo podarili tudi elektronsko publikacijo Banke Slovenije Zgodba o denarju. Če novičk iz muzeja ne bi želeli več prejemati, se lahko, kot prejemnik e-novičnik kadarkoli odjavite.

V vsaki izdaji e-novičnika bodo predstavili zanimivost iz muzeja, vas seznanili z aktualnimi novostmi in dogodki, povezanimi z Banko Slovenije in Evropsko centralno banko, ter pripravili tudi kakšno posebno presenečenje s področja delovanja Banke Slovenije, Evrosistema, financ in podobno.

Če smo z njihovim obvestilom za javnost spodbudili tudi vas, naj dodamo, da jih lahko obiščete tudi v živo; No za obisk v živo pa se morate prijaviti, in sicer s pomočjo tega elektorskega predala – muzej@bsi.si. Če pa bi si radi muzej ogledali kot zaključena skupina, naj dodamo še to, da Banka Slovenije organizira tudi vodene oglede, delavnice in izobraževalne programe tako za odrasle kot za otroke. Njihovi programi pa so primerni za skupine do 20 oseb in so brezplačni. Vsi, ki si želite muzej ogledati sami, pa si lahko o možnostih obiska preberete na njihovi spletni strani. Zanimivo mar ne?/LN/Foto – vir: BS