Prva poslovna stavba v Ljubljani med 1 % najbolj trajnostnih stavb na svetu

Ljubljana, 1. februar 2022 – Jeseni bo podjetje Corwin v Ljubljani začelo z gradnjo Vilharie, najbolj zelene stavbe v Sloveniji, ki je načrtovana po najvišjih standardih energetske in okoljske trajnostne gradnje. Ob glavni železniški in avtobusni postaji v Ljubljani, bo zrasla kot prva poslovna stavba v Sloveniji, ki izpolnjuje najvišji certifikacijski standard LEED Platinum. Prejme ga samo 1 % najbolj trajnostnih stavb na svetu.

Corwin, razvijalec trajnostne gradnje in urbanizma, po stanovanjskem projektu Kvartet v Šiški, jeseni začenja z gradnjo prve slovenske zelene poslovne stavbe Vilharia, ki jo odlikuje pravkar pridobljeni LEED Platinum predcertifikat. Gre za mednarodno priznan sistem certificiranja trajnostnih kakovostnih zgradb z visoko energetsko učinkovitostjo, ekonomičnostjo ter skrbjo za zdravje in dobro počutje uporabnikov. Najvišji Platinum standard dosega samo 1 % najbolj trajnostnih stavb na svetu, med njimi bo kot prva v Sloveniji tudi Vilharia. Projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja so vložili decembra 2021. Skladno z načrti, bi lahko z gradnjo začeli že letos jeseni.

S trajnostno arhitekturo Ljubljana privablja podjetja, ki mislijo na prihodnost

Michal Maco, direktor Corwina v Sloveniji, je izpostavil, da si Ljubljana, zelena prestolnica Evrope, zasluži tudi prvo zeleno poslovno stavbo v Sloveniji: »Konkretni trajnostni ukrepi in manjši okoljski odtis sta pomembna dejavnika trajnostnih strategij podjetij 21. stoletja. Trajnostni dejavniki, ki so pomembni v poslovnih stavbah, so učinkovita raba energije, manjša poraba vode, manjši ogljični odtis, ter zdravje in dobro počutje zaposlenih. Gre namreč za prostore, v katerih preživimo večino svojega delovnega dneva. Ljubljana se s tovrstno trajnostno urbanistično vizijo ponuja kot dom številnim podjetjem in organizacijam, ki že in še bodo sledila smernicam ESG. S ciljem trajnostnega poslovanja iščejo zdrava, ustvarjalna in inovativna poslovna okolja, v katerih bodo lahko uresničevala trajnostno preobrazbo.«

Revitalizacija več kot desetletje degradiranega območja

Poslovna stavba Vilharia je kompleks modernih, zelenih pisarn, ki bodo obsegale 40.000 kvadratnih metrov površine. Zgrajena bo v skladu s trajnostnim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem. Z njo bodo revitalizirali več kot desetletje degradirano območje v središču Ljubljane med Vilharjevo cesto in železniško progo, na lokaciji med Situlo in bodočo Emoniko. Projekt je za Corwin zasnoval danski arhitekturni biro Schmidt Hammer Lassen (SHL), ki je že podpisan pod nekaj svetovnih kulturnih znamenitosti med Köbenhavnom in Šanghajem. Tudi pri gradnji Vilharie bo Corwin uporabil najsodobnejše tehnologije, s katerimi dosegajo visoke standarde trajnostnih stavb. Za primerjavo: v Corwinovi zeleni poslovni stavbi Einpark na Slovaškem, ki je prva v državi certificirana z LEED Platinum certifikatom, letno prihranijo več kot en milijon kilogramov izpustov CO₂, več kot 2 milijona litrov pitne vode in zmanjšajo za 90 % biološko razgradljivih odpadkov. Več o projektu Vilharia.

Več o Corwinu – Corwin je organizacija z ekipo strokovnjakov, ki si prizadeva za pozitiven in odgovoren razvoj mest. Že več kot desetletje s preizkušenimi urbanističnimi načeli gradijo najnaprednejše trajnostne stavbe. Glavne značilnosti njihovih projektov so zelene strehe, sodobna arhitektura in uporaba inovativnih tehnologij. Skladno z vizijo trajnostne in zelene arhitekture izvajajo projekte, ki prispevajo k revitalizaciji zapostavljenih območij. Njihov prvi projekt v Sloveniji je gradnja stanovanjskega objekta Kvartet na nekdanjem industrijskem območju v Šiški./LN/ avtor fotografij Corwin