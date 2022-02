Sporočilo s pozitivnim namenom in opozorili ob prihajajočem “24. aprilu”

Glashütte /NEM/Ljubljana, 12. februar 2022 – Znano je, da je bila leta 1995 na svetovni konferenci Združenih narodov o ženskah sprejela resolucijo o krepitvi vloge žensk in njihovem opolnomočenju skozi vse življenje. Določila je strateške cilje za doseganje enakosti spolov na 12 področjih, med drugim na naslednjih področjih: ženske v gospodarstvu, nasilje nad ženskami, ženske na oblasti ter ženske in okolje. Ker je glasovanje potekalo v Pekingu, je ta resolucija znana kot Pekinška deklaracija.

Države praznujejo dan enakega plačila na različne datume. Ni povsod enako, tako kot ni povsod enaka krivica, ki so dogajajo ženskam.

To sporočilo za javnost nam je, 10. februarja, poslala nemška družba urarstvo NONOS iz katere sporočajo, da so pri njih uveljavil pravilo, kjer je plače med za enako delo ne razlikujejo.

V Nemčiji je razlika vrednosti urne postavkam med plačami žensk in moški okoli 18 odstotkov. V Evropi je povprečje »le« 14,1 % (Med državami članicami obstajajo velike razlike: največjo razliko v plačah med spoloma so zabeležili v Estoniji (23 %), najmanjšo pa v Romuniji (3 %). Razlika v plačilu med spoloma v ZDA pa je ta približno 20-odstotna.

A kar je zelo pomembno, je to, da se ta krivica prenese v upokojitev kot »razlika v pokojninah med spoloma«. V vseh 38 državah OECD upokojenke prejemajo od 30 % do 53 % manjše pokojnine kot moški. Zato obstaja dober razlog, zakaj mnoge ženske pozivajo k enakemu plačilu na mednarodni dan žena, ki je, kot je znano 8. marec.

Mitarbeitershooting NOMOS-Glashütte, August 2015

No, in zdaj smo nazaj pri družni NONOS. Kot sporočajo, v podjetju NOMOS Glashütte praznuje dan enakega plačila VSAJ DAN V LETU, saj so ženske in moški pri njih enako plačani za enako delo, imajo enako število šefov žensk kot moških. Tudi na drugih področjih so korak naprej: njihove mehanske ure za ženske in moške so “spolno nevtralne ure”, ki so uspešne brez stereotipov, saj jih izdeluje osebje, ki ga sestavlja več žensk kot moških, so še sporočili iz 175 let stare družbe NOMOS Glashütte.

Rekli boste, zakaj jim delamo reklamo! No, prvič zato, ker so pri njih v veljavi vrednote za enako delo enako plačilo.

In tudi zato, da našim politikom, ki se bodo do 24. aprila ustili, kaj vse bodo naredili za volivke. In da jim s to objavo, ne samo politikom, položimo na mizo opozorilo kaj jim je storiti, da bo enakost spolov resnično dosežena.

Ob tem pa je ta objava namenjena tudi ženskam, ki se morajo vprašati, kdo njihovega znanja, ustvarjalnosti in dela noče ovrednotiti enako, kot plačili moških za enako angažiranje./LN/Foto: Nemos in arhiv LN/