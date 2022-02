Ali ta vlada res želi uničiti razvoj Izole in njen turistični potencial?

Izola/Ljubljana, 12. februar 2022 – Primorske novice poročajo, da bo (naj bi) DUBT razpadajočo izolsko Ladjedelnico prodal državi za potrebe vojske, policije in skladišča CZ.

Zato, če bi res prišlo do te neumne odločitve, velja vse stranke, desne in leve, vprašati, kdo je lahko tako nor, da bi s tem razkosanjem povezanega področja naše obale, preprečil snovanje resnega turističnega projekta, ki ga to območje Izoli zagotavlja. Še več! S takšno odločitvijo bi se dokončno uničil razvoj Izole in njen strateški turistični razvoj.

Ni pa potrebe, da se zastavlja vprašanje županstvu Izole, ker to, tako in tako nima ustrezne strategije, kako se lotiti razvoja tega obmorskega mesta, ki je že nekaj časa mesto razpadajočih tovarn. Je pa res, da je občina Izola eden od največjih turističnih potencialov na slovenski obali in Istri.

O sedanjem turizmu v Izoli pa je škoda besed. Lep primer zato je Simonov zaliv, ki sta ga od Hotelov Bernardin kupila Modra zavarovalnica in Kapitalska družba Pokojninskega in invalidskega zavarovanja (z državnim denarjem) in ga po plačilo (naj bi šlo za okoli 10 milijonov evrov) nato Simonov zaliv vrnila v upravljanje prodajalcu (torej sta z državnim denarjem reševala obnemoglega lastnika). Da je to norost »lastnikov« državnega denarja pa vsak ekonomski tehnik. A o tem, posebej in poglobljeno, v prihodnjih dneh.

No, to pa je trenutna prodajna ponudna DUBT – ATIVNA POVEZAVA – za izolsko Ladjedelnico, ki naj bi jo po kupila država

Po oglede ponudne je jasno, če bi država res kupila od DUBT nekdanjo izolsko Ladjedelnico in nato to področje namenila za potrebe vojske, policije in skladišča CZ, velja, da bi takšna odločitev vlade, dokončno uničila razvoj mesta Izole kot celote in kar je najbolj pomembno, uničila bi razvoj največjega turističnega potenciala na naši obali (to je turistični razvoj mesta Izola in razvoj turistične ponudbe v povezavi obale do Kopra – tisti, ki tega potenciala, kot celote ne vidi, je milo rečeno nor).

In še to! Morda pa so imeli res prav pobudniki uspelega izolskega referenduma o občinskem prostorskem načrtu, ki so nasprotovali občanskim oblastem v zvezi z nedomišljenim OPN-jem. Kot vse kaže, ali je (bo) to, kar pišejo Primorke novice res, da bo država lahko "vrinila" v to področje objekte za policijo, vojsko in skladišča CZ, je izolski OPN bil res nedodelan.